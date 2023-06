Manuele Baiocchini conduce: "Lo stadio dei golosi" su Food Network

Per gli italiani ci sono due cose alle quali è difficile rinunciare: il buon cibo e il calcio. Il giornalista sportivo Manuele Baiocchini ci accompagna alla scoperta dei ristoranti preferiti dai campioni di calcio e dai loro compagni di squadra, nel nuovo programma “Lo stadio dei golosi”, prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery, dal 4 luglio alle 22.00 su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+.

In ogni puntata, al consiglio di un grande del calcio, Baiocchini, accompagnato da due tifosi doc della squadra di puntata, va alla scoperta di quei posti (bar, pub, friggitorie, pizzerie al taglio) dove i tifosi si incontrano e mangiano prima di un incontro importante o al termine di una partita. Che sia una trattoria tipica, un baretto nascosto o un locale alla moda, i consigli delle icone storiche del calcio italiano come Javier Zanetti, Bruno Conti, Adriano Galliani, Tommaso Rocchi e Simone Pepe non mancheranno la porta per segnare e fare breccia nel cuore dei tifosi.

Le città di Roma, Milano e Torino saranno le protagoniste delle partite gastronomiche de “Lo stadio dei golosi”, in ognuna delle 5 puntate con i tifosi di Roma, Milan, Lazio, Juventus e Inter. Dietro ogni luogo del mangiar bene c’è un momento della storia d’amore che i tifosi hanno avuto con la propria squadra di calcio: un itinerario lungo tutto il Bel Paese per unire le passioni italiane, all’insegna del buon cibo e oltre le tifoserie.

“Lo stadio dei golosi”(5x60) è prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery. Il programma andrà in onda dal 4 luglio alle 22.00 su Food Network e sarà disponibile in streaming su discovery+.