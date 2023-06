Panathlon International e Firenze all'avanguardia

Nasce una nuova iniziativa del Panathlon International e del Panathlon Firenze che si lega alla sostenibilità ambientale attraverso lo sport. In collaborazione con la Fondazione One Ocean, è stato chiesto a tutti i club d’Italia di individuare un circolo nautico per la consegna della Carta Etica e per la sottoscrizione della Charta Smeralda, che impegna chi la sigla, a condividere i valori etici della pratica sportiva in acqua mirati al rispetto dell’ambiente.