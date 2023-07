Fiesta: stasera grande musica con Maluma

“Fiesta” in occasione del concerto di Maluma traslocherà a Rock in Roma all’Ippodromo delle Capanelle in Via Appia Nuova 1245: stasera musica davvero speciale! Opening della serata la Band Urbana J Nueve. Il gruppo nasce nel 2018 a Milano, grazie al cantante e produttore peruviano Danny Sky Juarez (Sky J), leader e fondatore del gruppo musicale, che dopo anni di sacrifici ed esperienze nel mondo artistico decide di puntare tutto su un nuovo progetto di cui erano le fondamenta i J Nueve, cambiando successivamente i suoi membri e puntando alla nuova generazione. Quest’anno a marzo 2023 i ragazzi hanno destato un grande interesse con l’uscita del brano Analógicamente” e un fantastico videoclip girato sulle montagne bergamasche.

Paulito FG con questo Tour festeggia i suoi 30 anni di carriera. Sul palco di Fiesta, in via delle Tre Fontane 24, si esibirà il 22 luglio.

Il 28 luglio invece arriva sul palco di Fiesta, in Via delle Tre Fontane 24, Ozuna, uno degli artisti più importanti e ascoltati della musica latina in tutto il mondo.

Maluma cantautore colombiano star del reggaeton, arriva in Italia con i suoi numeri da record, oltre sessanta milioni di follower e views in tutto il mondo. Tra i suoi fan anche tante star come Madonna e Versace. Maluma, pseudonimo di Juan Luis Londoño Arias ,è un cantautore e personaggio televisivo colombiano. Vincitore di un Latin Grammy Award su nove nomination, ha venduto in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana urban. È diventato famoso nel suo paese natale nel 2011 con i singoli Farandulera e Obsesión, raccolti nell'album di debutto, Magia (2012). Nello stesso anno Maluma è stato nominato per il Latin Grammy Award come "Best New Artist".Grazie poi ai brani La Temperatura e Carnaval (2014) ottiene successo nel resto dell'America Latina, confermato dal secondo album in studio, Pretty Boy, Dirty Boy, che è entrato al primo posto nella classifica di album latini di Billboard, e da cui sono stati estratti Borró Cassette, El Perdedor e Sin contrato. Negli anni successivi collabora con Ricky Martin, Yandel, e nelle hit Chantaje e Clandestino di Shakira, che permettono all'artista di entrare nelle classifiche internazionali. Nel 2018 esce il terzo album, F.A.M.E., anticipato dai singoli El préstamo Corazón e Felices los 4, grazie al quale ottiene il Latin Grammy Award nella categoria "Best Contemporary Pop Vocal Album". L'anno seguente, oltre a prendere parte al singolo Medellín, estratto dal quattordicesimo album di Madonna Madame X, viene pubblicato il suo quarto album dal titolo 11:1 1, anticipato dal singolo HP, ricevendo una nomina ai Grammy Award 2020 come "Best Contemporary Pop Vocal Album". Nel 2018 viene conferito a Maluma il "Extraordinary Evolution Award" ai Latin American Music Awards per il successo conseguito dall'inizio della sua carriera, e nel 2019 ASCAP gli assegna il premio "Songwriter of the Year" per i suoi contributi nella musica latino-americana.