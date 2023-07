Lo sport, i bambini e oggi il Bancarella

Lo sport come "amico" in tempo di pandemia. È l'elemento chiave che emerge dal concorso letterario " SPORTIVA...mente", dedicato alle scuole, organizzato dall’Area 6 TOSCANA del Panathlon International.

La prima premiazione degli elaborati dei piccoli studenti si è tenuta nella sede della Regione Toscana. Ci sara' un secondo momento, oggi nella cornice della Bancarella dello Sport 2023 a Pontremoli. A condurre la cerimonia di premiazione il governatore del Panathlon, Andrea Da Roit e la giornalista e segretario Ussi Toscana, Gaia Simonetti.

Il concorso letterario " SPORTIVA...mente", ideato da Andrea Da Roit, ha ottenuto il patrocinio dell'Ussi Toscana. E' rivolto alla quarta e quinta classe della scuola primaria.

Particolarmente commovente lo scritto di Sofia Rossi, figlia dell'indimenticato Paolo, campione del mondo 1982 con la Nazionale di calcio. Gli otto premiati sono: Giuseppe Camerlingo della IV B della Scuola Cesare Guasti di Prato; Martina Giusti della V A della Scuola I.C. Flavio Torello Baracchini di Villafranca in Lunigiana; Filippo Fatucchi, della V C della Scuola Baldassarre Peruzzi di Siena; Sara Elajami della IV C della Scuola Giovanni Pascoli di Lucca; Eleonora Rindi della IV A dell’Istituto P.Guido Alfani dei Padri Scolopi di Sesto fiorentino (Fi).

I premi speciali della Giuria sono andati a: Margherita Valentino della V G della Scuola Lapo Mazzei di Prato, Antonio De Padova della IV A della scuola primaria I.C. Giulio Tifoni di Pontemoli e il premio speciale di Sport e Salute a Sofia Rossi della V B della Scuola primaria Suore Agostiniane di San Giovanni Valdarno.