"Partita del Cuore per la Romagna", biglietti e info utili sull'evento

Si alza il sipario sulla 32esima edizione della Partita del Cuore, il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà con la sua magica atmosfera. Giovedì 20 luglio, alle ore 21.00, lo Stadio Romeo Neri di Rimini ospita la sfida fra Nazionale Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri e il Golden Team per la Romagna con una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport e allenata dal grande Arrigo Sacchi. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia1 con la telecronaca affidata alla coppia delle voci di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari e a bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti commenteranno le varie fasi della gara. Al timone della serata, Veronica Ruggeri giornalista e uno dei volti più amati e apprezzati de Le Iene, con con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi.



Saranno 50 gli artisti che scenderanno in campo la sera di giovedì 20 luglio allo stadio Romeo Neri di Rimini, per il grande appuntamento con “La Partita del Cuore per la Romagna” a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. Molte le sorprese che renderanno la serata speciale, a partire dalla presenza di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, nuova irresistibile coppia musicale dell’estate 2023. La partita del Cuore, quest’anno si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e, avrà degli “imprevisti” quasi come degli shootout, inseriti a sorpresa per influenzare il risultato finale.