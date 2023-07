Antonio Ghirelli maestro di giornalismo e di umanità: convegno a Livorno

L'incredibile figura umana e professionale di Antonio Ghirelli è stata ricordata in una bella serata memorialistica a Livorno nell'ambito della rassegna culturale Liberamente. L'occasione è stata offerta dalla presentazione anche nella città toscana del libro che i figli del grande giornalista napoletano hanno dedicato al loro padre: “Antonio Ghirelli: Il mestiere più bello del mondo” (Les Flãneurs Edizioni). A tracciare il ritratto di un personaggio davvero unico nel panorama italiano appena uscito dal secondo clonflitto mondiale è toccato a Guido che ha arricchito la narrazione con aneddoti personali e familiari, ma anche riproponendo i ricordi che, presentando il libro, scritto col fratello Massimo, in giro per l'Italia sono emersi dai racconti di chi ha avuto la fortuna di incrociare Il Direttore. Codificatore irripetibile di un nuovo modo di intendere la libertà d’espressione dopo averne capito la fondamentale importanza durante la tragedia del nazi-fascismo, Ghirelli è stato uno dei grandi reinventori del pensiero libero, praticato con ogni mezzo nella sua lunga esistenza professionale. Governatore impareggiabile di storiche testate dell'editoria italiana, due volte al timone anche dl Corriere dello Sport-Stadio, il direttore napoletano è stato un intellettuale a tutto tondo, ma anche un servitore appassionato e sincero dell'Italia non solo nell'avvincente ruolo di portavoce del presidente della Repubblica Sandro Pertini. L'attualità della sua figura emerge dal testo in maniera netta e incontrovertibile.