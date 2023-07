“La Bottega di Leonardo” dal 31 luglio nella Valle dei Templi

Uno scenario da sogno. Il 31 luglio si inaugura per la prima volta in Sicilia, nella Valle dei Templi di Agrigento, una mostra straordinaria, “La Bottega di Leonardo - La Vergine delle Rocce ”. All’interno del percorso espositivo irripetibile e inedito, sarà possibile ammirare la famosissima “Vergine Cheramy”, versione di altissima qualità de “La Vergine delle Rocce” di Leonardo, proveniente da una collezione privata e gentilmente concessa per l’occasione, rispetto le altre due versioni esposte in modo permanente nel Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra. Oltre alla celebre opera pittorica del grande Genio rinascimentale con l’assistenza di un dotato allievo (presumibilmente Boltraffio), sono esposti dieci importanti dipinti dei famosi allievi della Bottega leonardesca, che consentiranno di riscoprire l'ambiente e i linguaggi espressivi di Leonardo, le influenze dall’ultimo quarto del ‘400 fino la prima metà del ‘500.