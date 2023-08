Il cantante colombiano Farruko arriva domenica 6 agosto sul palco di Fiesta, in Via delle tre Fontane 24. Dopo aver scalato tutte le classifiche mondiali con la hit planetaria certificata 3x PLATINO in Italia “Pepas” l’hitmaker portoricano vincitore di due Latin Grammy Award, Farruko sarà in concerto in Italia proprio al Fiesta – Roma Latin Festival.