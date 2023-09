Sport e Solidarietà, grande successo per il Premio Amicizia

Una serata all'insegna dello sport e della solidarietà, grande successo per il Premio Amicizia promossa dall'Associazione ARGOS Forze di Polizia. Di fronte la Nazionale Argos Soccer Team contro la Nazionale Dottori per promuovere e sostenere le attività benefiche dei “PONTIERI DEL DIALOGO”. Inno Nazionale, calcio d'inizio con la Madrina della serata l'attrice Daniela Fazzolari , il Presidente ODG Lazio Guido D'Ubaldo, il giornalista Giuliano Riva, già caporedattore del Corriere dello Sport, il Presidente ASI Lazio Roberto Cipolletti, sensibili e sempre presenti ad eventi dallo sfondo sociale. Gara diretta egregiamente dalla sezione *Lorenzo Cesari* di Roma di *Arbitri Sport Italiani*. Momento toccante di inclusione, l'ingresso con la fascia da capitano di Matteo Lunetta,ragazzo con disabilità facente parte della Cooperativa La Lanterna di Diogene. "Un ringraziamento a coloro che direttamente e indirettamente danno il loro supporto per portare avanti il percorso delle Buone Azioni dell' Associazione ARGOS Forze di Polizia",dichiarazione di Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente.