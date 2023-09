Milano si colora di azzurro per il ritorno dell'Italia

In occasione del ritorno a Milano della Nazionale Italiana di calcio per la partita Italia-Ucraina, valida per le European Qualifiers 2024 (martedì 12 settembre, ore 20.45, stadio “Giuseppe Meazza”), adidas ha vestito d’azzurro la città. Ieri mattina per le vie del centro sono comparsi poster celebrativi del legame tra Milano e la Nazionale di calcio, che proprio all’Arena Civica mosse i suoi primi passi nel 1910 e che si appresta a giocare qui per la 61.a volta nella sua storia. I poster - realizzati con tre diverse creatività – sono collezionabili e rappresentano alcuni luoghi simbolo della città: il Duomo, Torre Velasca e lo stadio "Giuseppe Meazza" colorati d’azzurro. Autrice di questi splendidi disegni la crew di OTLN (Outline Studio), che per tutta la giornata di ieri, domenica, nell'adidas Brand Center di corso Vittorio Emanuele II ha personalizzato le maglie per i tifosi della nazionale, dando vita a numbering e patch unici e in edizione limitata. Nel tardo pomeriggio, nella centralissima piazza San Babila, suggestivo scenario a due passi Duomo di Milano, l'orchestra sinfonica della Gaga Orchestra ha suonato l'Inno di Mameli, indossando la maglia della Nazionale.