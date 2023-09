Nasce l'alfabeto del Tifo gentile nello sport giovanile sulla scia del progetto Alfabeto della gentilezza dei bambini per i grandi, che ha generato 3.000 parole gentili, nato il 2 ottobre 2021 (nel giorno della festa dei nonni) dall'idea di Gaia Simonetti, giornalista fiorentina e ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza.

Formazione e gentilezza possono scendere in campo. Un ruolo determinante, nello sport, lo svolgono non solo allenatori e dirigenti, ma anche i genitori dei giovani atleti.

Ecco perché “Costruiamo Gentilezza”, percorso nazionale coordinato da Luca Nardi, e Scuola Genitori Sportivi (SGSP) hanno deciso di fare squadra per dar vita ad azioni formative e di sensibilizzazione.

Il primo passo è la nascita dell'alfabeto del Tifo Gentile nello Sport Giovanile, realizzato dalla Scuola Genitori Sportivi, che verrà divulgato attraverso i reciproci canali e anche in occasione delle serate con i club sportivi, con i laboratori “Penso...Quindi Tifo!” e altre attività annuali della SGSP.



Quest'ultima è una realtà nata nel 2023 su idea di Alessandro Crisafulli, anche manager sportivo, con l'associazione Asd DivertiSport. Si tratta di un progetto unico sul territorio nazionale, che nasce da quella che è una vera e propria emergenza: informare e formare mamme e papà di atleti minorenni affinchè possano supportare e accompagnare al meglio, e in maniera corretta, il percorso dei propri figli nel mondo dello sport. La finalità della SGSP (che si avvale della collaborazione di pedagogisti, psicologi, ex arbitri e altri professionisti) è dunque – attraverso azioni specifiche da condurre insieme alle Istituzioni, ai Club, agli Enti locali – sensibilizzare e coinvolgere mamme e papà nel progetto SportEducativo delle Scuole calcio italiane e, più in generale, delle realtà sportive di tutte le discipline. Spiegando e condividendo con loro gli obiettivi per la crescita fisica, tecnica, educativa, relazionale e psicologica dei bambini e ragazzi.



L'alfabeto del Tifo Gentile nello Sport Giovanile



Amicizia

Bandiere

Coraggio

Diversità

Evviva

Fedeltà

Goal!

Hurrà

Identità

Luci

Meraviglia

Nobile

Ola

Passione

Qualità

Rispetto

Sport

Trionfo

Unità

Valori

Zucchero