Ferrara Film Festival, lo sport subito protagonista con tre storie intense

Sono tre i film che stanno per arrivare nelle sale cinematografiche italiane per raccontare storie poco conosciute ai più con un unico filo conduttore: la passione per lo sport a qualsiasi costo. Una vita spesa per il basket e per fare valere i propri diritti, una dote innata per i motori e la guida nel mondo virtuale tanto quella nel mondo reale, un amore sfrenato per la propria squadra del cuore fra amici di fede calcistica ed estrazione sociale diversa, sono al centro delle tre pellicole che vedremo in anteprima al Ferrara Film Festival dal 16 al 23 settembre.



“Sweetwater” - Alla serata di inaugurazione ha aperto le proiezioni la première europea “Sweetwater”, il film biografico diretto da Martin Guigui, che racconta la straordinaria storia di Nat Clifton, il primo giocatore nero a firmare un contratto con una squadra NBA, i New York Knickerbockers, nel 1950. Un film coinvolgente ed emozionante, che non solo appassionerà gli amanti del canestro e di sport, ma anche chi è interessato alla cultura e alla storia americana del dopoguerra, segnata dal razzismo e dalla segregazione. Nat Clifton, chiamato “Sweetwater” per la sua passione per le bibite gassate (da bambino non avendo possibilità economiche per acquistarle si preparava e beveva acqua zuccherata), fu un vero pioniere. Dopo aver giocato nella Negro League e con i famosi Harlem Globetrotters passò alla lega professionistica, dove si affermò per le sue incredibili doti fisiche e atletiche, oltre che per il suo spirito di integrazione. Affrontò gli ostacoli e le discriminazioni che dovette subire in un’epoca in cui i neri non erano ben visti nel mondo dello sport. Clifton, due metri di perfezione e abilità, giocò sette stagioni a New York e nel 1957 fece parte della squadra All-Star. “Sweetwater” è un tributo al coraggio e alla determinazione di un uomo che ha cambiato la storia dello sport e della società americana, aprendo la strada a generazioni di atleti afroamericani, oggi indissolubilmente legati al miglior gioco della pallacanestro. Il film è anche un ritratto appassionante di un’epoca cruciale per la cultura e la musica afroamericana, con una stupenda colonna sonora che spazia dal jazz al blues al rock’n’roll e vanta un cast stellare che include Jeremy Piven, Cary Elwes, Richard Dreyfuss e Kevin Pollak, oltre al regista argentino pluripremiato Martin Guigui. Trailer: https://youtu.be/HKKuMi891R0?si=63qNsxS02TUZvZ0w



Gran Turismo - In uscita in questi giorni nelle sale anche “Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile” di Neill Blomkam, che porta sul grande schermo la vera e straordinaria avventura di Jann Mardenborough, un appassionato di videogiochi che ha trasformato la sua passione in una professione grazie alla Gt Academy Nissan. Jann Mardenborough trascorreva ore e ore a giocare a Gran Turismo per provare le simulazioni di corse, ma non avrebbe mai immaginato di poter vivere in prima persona la sensazione di guidare una supercar. Tutto cambia quando decide di partecipare a una gara di Gran Turismo contro i migliori piloti del settore, con in palio un posto nel team di gara della Nissan. Questo ragazzo inglese qualunque viene selezionato tra migliaia di candidati da un visionario responsabile marketing, viene poi affidato a un ex pilota scettico e in crisi e gli vengono dati i comandi di una delle macchine più veloci mai create dall’uomo. Inizia così il suo percorso per gareggiare per la Nissan nelle loro automobili ad alte prestazioni nelle competizioni più prestigiose, come le leggendarie 24 Ore di Le Mans. Trailer: https://youtu.be/GVPzGBvPrzw?si=5JmQcgLOoo-7Yc4X



Un cuore due colori - Un’altra pellicola celebra lo sport al Ferrara Film Festival ed è il cortometraggio italiano “Un cuore due colori” di Marco Maraniello, interpretato da Francesco Piccirillo e Alessandro Orrei, noto al grande pubblico per il ruolo di Mimmo nella serie tv “Mare Fuori”. Il film racconta l’amicizia di due ragazzi napoletani e il tifo per le loro due squadre di calcio, Napoli e Juventus. Un film divertente e commovente, che esplora il tema della rivalità sportiva e dell’amicizia. Trailer: https://youtu.be/SXETzsx3PDM?si=aWGzSKVm-eHP65h9. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del festival o presso la biglietteria del Teatro Nuovo.

Info su www.ferrarafilmfestival.it