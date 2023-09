Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici e Premi giornalistici Manlio Scopigno: l'elenco dei vincitori 2023

L'A.S.D. Scopigno Cup Rieti, comunica che le cerimonie di consegna dei Premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2023 e dei Premi giornalistici Manlio Scopigno, si svolgeranno entrambe presso il Salone d'Onore del CONI a Roma il giorno lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 10.30. "Ringrazio il Presidente del CONI Giovanni Malagò per l'ospitalità e tutti gli ospiti di grande livello che interverranno per rendere omaggio ai premiati -dichiara il Presidente dell'ASD Scopisco Cup Fabrizio Formichetti- un evento che non sarebbe possibile senza i partner Intesa, Crai, Ri.Tec e Fondazione Varrone, il partner tecnico Umbro, azienda di assoluto valore nel panorama mondiale, la Sixtus ed i media partner dell’evento".

Rivelati i vincitori del PREMIO GIORNALISTICO MANLIO SCOPIGNO 2022/2023 votati da una giuria composta da giornalisti e addetti ai lavori e presieduta dal Dott. Gianni Letta.

- PREMIO ALLA CARRIERA: ROBERTO BECCANTINI

- PREMIO ALLA CARRIERA ALLA MEMORIA : ROBERTO RENGA

- PREMIO ALLA COMUNICAZIONE: DARIA NICOLI ( A.C MONZA ) e FABRIZIO COMETTI ( A.C. PARMA )

- PREMIO RADIO: FRANCESCO REPICE ( RADIO RAI )

- PREMIO TV: STEFANO BIZZOTTO ( RAI ) – SANDRO SABATINI ( MEDIASET )

- PREMIO TV VOCE TECNICA: UBALDO RIGHETTI ( RAI ) - NANDO ORSI ( SKY )

- PREMIO STAMPA: STEFANO AGRESTI (GAZZETTA DELLO SPORT), PIETRO CABRAS (IL MESSAGGERO) - PASQUALE SALVIONE (CORRIERE DELLO SPORT)