Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici: l'elenco dei vincitori 2023

- PREMIO ALLA CARRIERA: ROBERTO BECCANTINI
- PREMIO ALLA CARRIERA ALLA MEMORIA : ROBERTO RENGA
- PREMIO ALLA COMUNICAZIONE: DARIA NICOLI ( A.C MONZA ) e FABRIZIO COMETTI ( A.C. PARMA )
- PREMIO RADIO: FRANCESCO REPICE ( RADIO RAI )
- PREMIO TV: STEFANO BIZZOTTO ( RAI ) – SANDRO SABATINI ( MEDIASET )
- PREMIO TV VOCE TECNICA: UBALDO RIGHETTI ( RAI ) - NANDO ORSI ( SKY )
- PREMIO STAMPA: STEFANO AGRESTI (GAZZETTA DELLO SPORT), PIETRO CABRAS (IL MESSAGGERO) - PASQUALE SALVIONE (CORRIERE DELLO SPORT)
- MIGLIOR ALLENATORE SERIE A
LUCIANO SPALLETTI (S.S.C. NAPOLI) ATTUALMENTE (NAZIONALE ITALIA)
- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B
- CLAUDIO RANIERI (CAGLIARI CALCIO)
- MANAGER OF THE YEAR
- CRISTIANO GIUNTOLI (S.S.C. NAPOLI) ATTUALMENTE (F.C. JUVENTUS)
- PRESIDENTE DELL’ANNO
- AURELIO DE LAURENTIIS (S.S.C. NAPOLI)
- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A
- KHVICHA KVARATSKHELIA (S.S.C. NAPOLI)
- MIGLIOR GIOCATORE SERIE B
- GIANLUCA LAPADULA (CAGLIARI CALCIO)
- SAMUELE MULATTIERI (FROSINONE CALCIO) ATTUALMENTE (SASSUOLO CALCIO)
- MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE
- VINCENZO VERGINE (A.S. ROMA)
- MIGLIOR ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE
- FEDERICO COPPITELLI ( LECCE CALCIO )
- ALBERTO AQUILANI (A.C.F FIORENTINA) ATTUALMENTE (PISA CALCIO)
PREMI FELICE PULICI 2022/2023
- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A
- IVAN PROVEDEL (S.S. LAZIO)
- MIGLIOR PORTIERE SERIE B
- ELIA CAPRILE (S.S.C BARI) ATTUALMENTE (EMPOLI FC)