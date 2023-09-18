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Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici: l'elenco dei vincitori 2023

Le cerimonie di consegna si  svolgeranno entrambe presso il Salone d'Onore del CONI a Roma il giorno lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 10.30
Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici: l'elenco dei vincitori 2023
3 min
L'A.S.D. Scopigno Cup Rieti, comunica che le cerimonie di consegna dei Premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2023 e dei Premi giornalistici Manlio Scopigno, si  svolgeranno entrambe presso il Salone d'Onore del CONI a Roma il giorno lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 10.30. "Ringrazio il Presidente del CONI Giovanni Malagò per l'ospitalità e tutti gli ospiti di grande livello che interverranno per rendere omaggio ai premiati -dichiara il Presidente dell'ASD Scopisco Cup Fabrizio Formichetti- un evento che non sarebbe possibile senza i partner Intesa, Crai, Ri.Tec e Fondazione Varrone, il partner tecnico Umbro, azienda di assoluto valore nel panorama mondiale, la Sixtus ed i media partner dell’evento".
 
Rivelati i vincitori del PREMIO GIORNALISTICO MANLIO SCOPIGNO 2022/2023 votati da una giuria composta da giornalisti e addetti ai lavori e presieduta dal Dott. Gianni Letta.

- PREMIO ALLA CARRIERA: ROBERTO BECCANTINI
- PREMIO ALLA CARRIERA ALLA MEMORIA : ROBERTO RENGA
- PREMIO ALLA COMUNICAZIONE: DARIA NICOLI ( A.C MONZA ) e FABRIZIO COMETTI ( A.C. PARMA )
- PREMIO RADIO: FRANCESCO REPICE ( RADIO RAI )
- PREMIO TV: STEFANO BIZZOTTO ( RAI ) – SANDRO SABATINI ( MEDIASET )
- PREMIO TV VOCE TECNICA: UBALDO RIGHETTI ( RAI ) - NANDO ORSI ( SKY )
- PREMIO STAMPA: STEFANO AGRESTI (GAZZETTA DELLO SPORT), PIETRO CABRAS (IL MESSAGGERO) - PASQUALE SALVIONE (CORRIERE DELLO SPORT) 

Per quanto riguarda i premi Scopigno e Pulici, la giuria presieduta da Dino Zoff ha assegnato i seguenti riconoscimenti:
PREMI MANLIO SCOPIGNO 2022/2023

- MIGLIOR ALLENATORE SERIE A
LUCIANO SPALLETTI (S.S.C. NAPOLI) ATTUALMENTE (NAZIONALE ITALIA)
- MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE B
- CLAUDIO RANIERI (CAGLIARI CALCIO)
- MANAGER OF THE YEAR
- CRISTIANO GIUNTOLI (S.S.C. NAPOLI) ATTUALMENTE (F.C. JUVENTUS)
- PRESIDENTE DELL’ANNO
- AURELIO DE LAURENTIIS (S.S.C. NAPOLI)
- MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A
- KHVICHA KVARATSKHELIA (S.S.C. NAPOLI)
- MIGLIOR GIOCATORE SERIE B
- GIANLUCA LAPADULA (CAGLIARI CALCIO)
- SAMUELE MULATTIERI (FROSINONE CALCIO) ATTUALMENTE (SASSUOLO CALCIO)
- MIGLIOR DIRETTORE SETTORE GIOVANILE
- VINCENZO VERGINE (A.S. ROMA)
- MIGLIOR ALLENATORE DI SETTORE GIOVANILE
- FEDERICO COPPITELLI ( LECCE CALCIO )
- ALBERTO AQUILANI (A.C.F FIORENTINA) ATTUALMENTE (PISA CALCIO)

PREMI FELICE PULICI 2022/2023
- MIGLIOR PORTIERE DI SERIE A
- IVAN PROVEDEL (S.S. LAZIO)
- MIGLIOR PORTIERE SERIE B
- ELIA CAPRILE (S.S.C BARI) ATTUALMENTE (EMPOLI FC)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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