A Cava de’ Tirreni la 61ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”

La partecipazione di atleti di rilievo internazionale, grandi novità nel percorso, la presenza dell’ex atleta Marisa Masullo in veste di “testimonial” e di “Sportivo cavese dell’anno”, la consueta entusiastica cornice di pubblico: tutto pronto per la 61ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” - Trofeo Armando Di Mauro, in programma domenica 24 settembre a Cava de’ Tirreni (SA) con partenza ed arrivo in località San Lorenzo. Da sempre improntata ai valori più sani e genuini dello sport, l’attesa manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo” e dal Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, che rappresenta una delle gare podistiche più antiche sul territorio nazionale e che anche quest’anno è stata inserita nel calendario dei Meeting Nazionali del Centro Sportivo Italiano, sarà caratterizzata in quest’edizione da un radicale cambiamento del tradizionale percorso di km 7,8. In virtù, infatti, della prolungata chiusura di Via Rotolo causa frana, gli atleti gareggeranno su un percorso “alternativo” di km 8,050, caratterizzato da tratti in pavé e da continui saliscendi, che ricalcherà quello già “utilizzato” per identici motivi nel 1984.

Ai nastri di partenza della 61ª edizione ci saranno centinaia di atleti provenienti da vari Paesi. Start fissato alle ore 17.00 per la Gara Assoluti Maschile (Trofeo Armando Di Mauro) e Femminile (Trofeo Agnese Lodato). Prevista grande battaglia per raccogliere l’eredità del burundese Celestin Ndikumana e della keniana Nancy Kerubo Kerage. Favorito della vigilia il keniano Joseph Kimeli Kimutai (classe 1992) dell’ASD Dinamo Sport di Bellaria - Igea Marina (RN), autore nel 2023 di ottime performances. Tra i suoi principali avversari gli italiani Mohamed Zerrad (1993) dell’ASD Atletica Vomano di Morro d’Oro (TE), Umberto Persi (1985) dell’ASD AT Running di Orte (VT) e Ivan Di Mario (1977) dell’Atletica Anzio (RM), che proveranno a riportare il tricolore sul gradino più alto del podio a distanza di 9 anni dall’ultimo successo made in Italy, firmato nel 2014 da Gilio Iannone. Grande attesa anche per la gara femminile, che vede tra le favorite Maria Casciotti (1985) del Purosangue Athletics Club di San Polo dei Cavalieri (RM), campionessa italiana di Duathlon classico, e Filomena Palomba (1989) dell’ASD Caivano Runners (NA), più volte protagonista negli ultimi anni alla “Podistica Internazionale San Lorenzo”.

In contemporanea e sullo stesso percorso degli Assoluti gareggeranno anche gli Allievi - Trofeo Giuliano Ferrara. L’intenso programma agonistico si aprirà alle ore 16.15 con la gara (m 900) prevista a conclusione del progetto “Aspettando la San Lorenzo” e riservata agli studenti delle Scuole Medie cavesi, che gareggeranno insieme ad Allieve e Cadetti/e (doppio giro del percorso previsto per gli studenti, per una distanza complessiva di km 1,8).

Calato il sipario sulle gare, l’attenzione si sposterà sulla “ricca” cerimonia di premiazione (ore 18.15), durante la quale come di consueto sarà consegnato il Premio allo “Sportivo cavese dell’anno” 2023, riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, per premiare lo sportivo metelliano maggiormente distintosi nel corso dell’anno.

Quest’anno il Premio è stato assegnato alla carriera (come accaduto in passato con Rino Santin ed Antonietta Di Martino) all’ex atleta Marisa Masullo con la seguente motivazione: “Quale speciale, tangibile espressione dell’apprezzamento e della riconoscenza di un’intera Comunità per il contributo dato allo sviluppo dello Sport”. Nata a Milano l’8 maggio 1959, ma con origini e radici metelliane, essendo il padre cavese doc ed avendo la sua famiglia vissuto per tanti anni a Cava de’ Tirreni, Marisa Masullo è l’atleta che ha vestito in assoluto più volte la maglia azzurra, vantando 79 presenze in Nazionale dal 1977 al 1993. Ex primatista italiana dei 100 e 200 metri prima dell’avvento di Manuela Levorato, ha vinto complessivamente 42 titoli nazionali (30 individuali e 12 con le staffette societarie) tra 100 m, 200 m, staffette 4×100 e 4×400 m, 60 e 200 m indoor. Al suo attivo anche 3 partecipazioni alle Olimpiadi, 3 ai Mondiali, 4 ai Campionati Europei, 4 ai Giochi del Mediterraneo (con 3 ori nei 200 m) e 5 alle Universiadi (con 1 argento nei 200 m e 1 bronzo nella 4×100 m). Terminata la brillante carriera sportiva, ha iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione: è diventata giornalista pubblicista ed ha conseguito un Master in Comunicazione, per poi specializzarsi in Pubbliche Relazioni ed Ufficio Stampa. È stata tra l’altro Consulente Area Comunicazione della FIDAL e Responsabile marketing della FIDAL Lazio. Attualmente è Direttrice tecnica dell’ASD CSAIn VeloceMente Academy e della Scuola di atletica leggera che prende il suo nome. Un grande “colpo”, dunque, per il Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo” poter annoverare la presenza alla 61ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” di un’eccellente “testimonial” quale Marisa Masullo, che ritirerà personalmente il Premio allo “Sportivo cavese dell’anno” 2023.

IL PROGRAMMA

Ore 15.00: Ritrovo Giuria ed atleti; Ore 16.15: Gara Scuole Medie - Allieve e Cadetti/e; Ore 17.00: Gara Assoluti Maschile e Femminile - Gara Allievi; Ore 18.15: Cerimonia di premiazione.