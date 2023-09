“Sport nella Costituzione: in arrivo politiche attive”

FIRENZE - “Ci sono bastati dieci mesi per riempire il vuoto di 75 anni la mancanza dello sport. Ma è solo un punto di partenza e non di arrivo”. Lo ha detto il responsabile nazionale del Dipartimento Sport di FdI, Paolo Marcheschi, riferendosi al recente inserimento dello sport in Costituzione. Marcheschi è stato anche cofirmatario della legge presentata in Senato,“Non sarà un retorico riferimento ideale - ha detto ancora Marcheschi - ma sarà declinato in politiche attive. E’ la conferma che per il nostro governo lo sport è centrale non solo a parole. Un percorso che viene anche dal protocollo d’intesa fra sei ministri per il rilancio dei Giochi della gioventù, cancellati dai governi di sinistra. Per noi lo sport è un investimento e non un costo”.