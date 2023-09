Cardio Race 2023 insieme alla Commissione Difesa Vista ETS

La Cardio Race, organizzata sotto l’egida dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, riunisce ogni anno enti pubblici e privati impegnati nell’erogazione di servizi di consulenza e screening gratuiti per i visitatori. Un evento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ad ampio spettro sul tema della salute del cuore e più in generale sull’importanza della ricerca e della prevenzione per il benessere delle persone. Ogni anno, infatti, le malattie cardiovascolari uccidono più di 4 milioni di individui solo in Europa, a causa perlopiù di stili di vita scorretti e fattori di rischio patologici e fisiologici. Si tratta di dati allarmanti, soprattutto considerando che anche i giovani risultano esposti al rischio di sviluppare problemi di cuore: si stima che una morte improvvisa cardiaca possa colpire 1 adolescente su 100.

Commissione Difesa Vista ETS supporta la Cardio Race in un percorso informativo sulla prevenzione, mettendo a disposizione dei visitatori team specializzati per effettuare controlli e usufruire di consulti medici, sabato 30 settembre dalle 10 alle 18 e domenica 1° ottobre dalle 9 alle 17.

I test della vista saranno realizzati con l’ausilio delle migliori strumentazioni dei partner tecnologici, nonché leader del mercato, Essilor, Zeiss e Frastema Ophthalmics, mentre il gruppo GreenVision collaborerà all’iniziativa di CDV fornendo il proprio supporto con i professionisti per la parte ottica.

Cardio Race, le parole del presidente Tabacchi

“Monitorare periodicamente il proprio stato di salute è un diritto delle persone, ma soprattutto un dovere. Per questo CDV partecipa per la prima volta alla Cardio Race, manifestazione con cui condividiamo l’impegno nella promozione della prevenzione”, spiega Vittorio Tabacchi, presidente dell’Ente del Terzo Settore.

“Nello scenario sanitario attuale notiamo nella popolazione la tendenza a rimandare o addirittura a non effettuare del tutto visite e cure mediche di stampo preventivo, anche a causa dell’aumento dei costi della salute su ciascun nucleo familiare. Giornate come queste ci aiutano a estendere l’invito a fare della prevenzione della vista una pratica virtuosa nelle varie fasi della vita di ciascuno”.

Cardio Race, in quanto iniziativa di ampia visibilità e richiamo (nell’edizione 2022 si sono registrate 3200 presenze, 180 professionisti sanitari e 2003 runners), rappresenta per CDV il contesto ideale per fare divulgazione su larga scala.

Come ricorda Commissione Difesa Vista ETS, le patologie oftalmologiche sono spesso asintomatiche nella loro fase iniziale e i sintomi compaiono talvolta quando la malattia è già in fase avanzata: da qui nasce l’urgenza di sottoporsi a controlli regolari e preventivi, utili e in alcuni casi fondamentali per evitare l’aggravamento delle condizioni (secondo il rapporto Istat del 2019 sulle condizioni di salute della popolazione italiana, le gravi limitazioni visive colpiscono circa il 2,1% della popolazione dell’UE dai 15 anni in su, dato che sale all’8,7% per gli over 75).