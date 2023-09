Mkers, rinnovo della partnership con lo sponsor tecnico

Mkers ha rinnovato partnership con lo sponsor tecnico: Umbro vestirà la società di Esport e Gaming per la stagione 2023/2024. La comunicazione ufficiale in una nota: "L’annuncio dopo il grande successo della scorsa stagione, oltre 1 milione di persone raggiunte e più di 1400 Jersey vendute. Dunque, Il marchio di abbigliamento sportivo e lifestyle tra i più antichi al mondo si lega nuovamente alla prima Società per Azioni nel settore Esport & Gaming in Italia. Questo rinnovo segna un capitolo entusiasmante nella collaborazione tra due eccellenze italiane, con Umbro Italia che conferma la sua attenzione all’innovazione ed ai nuovi linguaggi di comunicazione. La partnership rappresenta una sinergia tra due realtà che condividono valori e passione per lo Sport, l'Esport e lo stile sportswear. Umbro, pioniere nel mondo del calcio dal 1924, continua a valorizzare la sua eredità attraverso collaborazioni con partner che condividono questa passione. Michela Tedone, Marketing Manager di Umbro Italia, commenta: "Siamo felici di aver rinnovato la partnership con Mkers per il 2024, una società solida, dinamica e in rapida ascesa, con ambiziosi progetti in testa".

Il Direttore Marketing di Mkers, Maurizio Quintavalle, sottolinea l'importanza di questa collaborazione: "Siamo entusiasti di questo rinnovo. La collaborazione è parte integrante della strategia di diffusione e notorietà del nostro Brand che nel corso della stagione vedrà incrementare la propria presenza in molteplici contesti sportivi’’.