Wood Natural Association inaugura il Teatro Robin

Il teatro Robin Wood nasce all’interno di un’area di 13.000 mq con un vero bosco all’interno.

Il teatro fa parte di un progetto di riqualificazione di un’area industriale lanciato dalla Wood Natural

Association in via Galla Placidia 184.



I progetti sviluppati nell’area sono molteplici tra cui:

• “Il bosco che verrà”, pianteremo più di 100 alberi creando un percorso didattico;

• “Orto tuo”, orti 3m x 3m destinati agli abitanti del quartiere;

• area stand e bancarelle;

• e molto altro..

Il teatro “Robin Wood” è totalmente immerso in un bosco di acacia e alloro, tanto è l’attenzione che poniamo

nella salvaguardia della natura che un’albero fuoriesce letteralmente dal palco del teatro.

Il teatro è stato ideato come spazio multifunzionale che ospiterà spettacoli teatrali, stand-up comedy, open

mike, presentazioni e letture di libri, concerti eventi aziendali e molto altro..

Il 30 settembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale.

Dalle ore 18 si terrà la conferenza stampa con buffet.

Saranno presentati i molteplici progetti e si ragionerà sulle esigenze del quartiere con esponenti della politica

municipale.

Al termine della conferenza stampa sarà raccontato il progetto artistico del teatro seguito da una kermesse di

attori ed un “open mike”.

La direzione artistica è affidata ad Adamo Dionisi attore e regista internazionale e Leonardo Trapani attore.

Molteplici e di grande esperienza saranno gli attori che calcheranno il nuovo palco del teatro Robin Wood tra i

quali Adamo Dionisi, Lidia Vitale, Josafat Vagni, Francesco Bruno, Simone Giacinti, Nadia Rinaldi, Leonardo

Trapani e molti altri.

Al termine delle esibizioni, l’evento si sposterà al “Wood Natural Bar” fino a notte tarda..

(Manifestazione artistica estiva adiacente al teatro, al suo interno troviamo un drink bar di prima categoria ed

un bistrot gourmet e un sound system immersivo).

L’intero progetto è stato realizzato da Leonardo Trapani, Giordano Trapani, Cristiano Trapani ed Alexandru

Octavian Cucu in onore di Patrizio Campitelli e Salvatore Trapani.