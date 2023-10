"Le notti non finiscono", il libro di Mirko Polisano

"Le notti non finiscono" (APL edizioni) è il Libro di Mirko Polisano che da oggi sarà in vendita su Amazon (12 Euro) e che verrà presentato ufficialmente alle 17.00 presso la Sala Santa Rita dei Musei Capitolini in Via Montanara 8 (ingresso Libero).

Polisano già autore di significative corrispondenze dal Kosovo Libano , Afghanistan e Maghreb è al suo terzo libro dopo “Popoli Spezzati” e “Storie Lontane “ .

E’ un libro che parla di calcio, della passione per lo sport e di amicizia.