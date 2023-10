Una serata di gala all’insegna dell’energia e dello sport

Nella splendida Villa Alberico, dimora storica situata nel cuore della Via Appia Antica di Roma, si è svolta la serata di gala organizzata da Energia Capitale che ha visto la partecipazione di un parterre d’eccezione.

L'evento, organizzato con il prezioso contributo di SAFE, ha riunito una ricca platea di influenti personalità del mondo imprenditoriale, dell’energia, delle istituzioni e dello sport ed ha avuto come obiettivo di creare un’opportunità di incontro, di networking e di business e celebrare l’impegno di Energia Capitale, oggi decennale, su temi chiave come lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e l’economia circolare.

Una serata che ha gettato le basi per nuove sinergie, nella quale gli ospiti hanno avuto l'opportunità di scambiare idee e prospettive, contribuendo così a promuovere una cultura di collaborazione e innovazione.

L’energia come motore fondamentale della vita e dell’economia, ma anche di una cultura aziendale moderna ed efficace, vision che rende oggi Energia Capitale un’azienda fortemente dinamica ed in continua crescita, promotrice di nuovi ed ambiziosi progetti.

Progetti che abbracciano il mondo dell’industria, dell’imprenditoria, ma anche dell’intrattenimento e della cultura.

Grazie alla partnership con SAFE, prezioso link tra il mondo dell’energia e quello dello sport, l’evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione di celebri campioni dello sport italiano e internazionale. Tra i principali, solo per citarne alcuni, Klaus Dibiasi, pluricampione del mondo di tuffi e unico italiano nella storia a vincere tre medaglie d'oro olimpiche consecutive, Marco Maddaloni, celebre campione di judo e personaggio dello spettacolo, così come Fabio Conti, allenatore della nazionale di pallanuoto femminile campione d’Europa e vicecampione olimpico.

Sport che Energia Capitale e SAFE intendono come portatore sano di valori imprescindibili quali determinazione, sacrificio e perseveranza che rivestono un ruolo unificante ed ispiratore per qualsiasi realtà orientata a migliorare le proprie performance e tendere al raggiungimento di risultati d’eccellenza.

Nicola Ferretti, Amministratore Delegato di Energia Capitale, ha dichiarato: “Quest'anno segna il decimo anniversario di attività per Energia Capitale, una storia fatta di sfide, traguardi e momenti indimenticabili. Il nostro è un impegno concreto nella transizione attraverso progetti ambiziosi che porteremo avanti anche grazie alla partnership con SAFE, con la quale siamo felici di condividere questo splendido percorso di collaborazione”.

Raffaele Chiulli, Presidente di SAFE e ARISF (Association of the IOC Recognised International Sports Federations), ha evidenziato: “Questo evento ci ha offerto l’opportunità di celebrare una partnership per noi significativa e di condividere un momento unico in una cornice magica. Questa serata è stata concepita come un'opportunità per proiettarci verso il futuro con coraggio e spirito d’innovazione, facendo tesoro e valorizzando quanto di positivo fatto finora. Sono convinto che la collaborazione tra SAFE ed Energia Capitale sia un esempio concreto di come la sinergia e l’empatia tra persone possano contribuire ad ottenere risultati ancora più significativi”.