Debuttano al Tennis and Friends di Roma i “Campioni per la Salute”

ROMA - L’imprenditrice Lorena Rutigliano è l'ideatrice di “Campioni per la Salute”, un progetto rivoluzionario ed unico nel suo genere mira a sensibilizzare il pubblico sulla donazione di sangue, promuovendo allo stesso tempo l’importanza dello sport e di uno stile di vita sano. Il progetto esordirà con la sua prima tappa, il 13 e 14 ottobre all’interno del Tennis and Friends di Roma, un evento che riunisce appassionati di sport e professionisti del settore da tutta Italia. “Campioni per la Salute” si articola in quattro tappe in giro per l’Italia, portando il suo messaggio di solidarietà e benessere in diverse città.

Il Testimonial cardine del progetto è Luigi Busà, medaglia d’oro olimpica di karate, che avvicinerà il pubblico degli sportivi e non all’invito di donare sangue. Oltre al Carabiniere Scelto Luigi Busà, il progetto vedrà la partecipazione di altri atleti e personalità dello sport, che si uniranno all’iniziativa per sostenere la causa. Il progetto prevede anche dimostrazioni sul tatami che campeggia di fronte allo stand del Ministero della salute, in parte dedicato proprio a questa iniziativa. La pratica sportiva non solo permette di mantenersi in forma prevenendo sovrappeso e obesità, ma anche di sviluppare coordinazione psicomotoria, senso di autoefficacia, autostima, sana competizione, rispetto delle regole e rispetto degli altri. Inoltre, donare il sangue almeno una volta l’anno riduce il rischio di sviluppare diabete mellito e patologie dell’apparato cardiovascolare. “Campioni per la Salute” rappresenta un importante passo avanti nella promozione della salute e del benessere in Italia. Con l’aiuto di figure sportive rispettate il progetto spera di raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Ingresso Libero per il pubblico, dalle 11:30 alle 15:00. Il giorno venerdì 13 ottobre dalle 09:30 alle 13:30 è riservato alle Scuole su prenotazione.