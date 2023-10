La “Gentilezza nello Sport” va all'Università

Il Premio "Costruiamo Gentilezza" nato dall'idea della giornalista fiorentina, Gaia Simonetti, in sinergia con Ussi, Ussi Toscana e l'Associazione Cor et Amor è stato presentato come case history sulla comunicazione al Master di Amministrazione delle Imprese Sportive dell'Università di Udine coordinato dalla Prof.ssa Michela Mason.

Il Master è realizzato dall'Università di Udine interateneo con l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", ha ricevuto il patrocinio del CONI (Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia) e FIGC (Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia), oltre ad avere come partner l'Udinese Calcio e l'Istituto di Credito Sportivo.