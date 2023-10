Halloween triplica a Cinecittà World con le Halloween Nights: 28, 31 Ottobre e 4 Novembre

La Notte delle Streghe si fa in 3, ma non solo: Cinecittà World per Halloween triplica il divertimento. Dal 28 ottobre al 5 novembre il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma sarà aperto tutti i giorni e la notte per le tre grandi Halloween Nights il 28, 31 Ottobre e 4 Novembre : le più grandi feste di Halloween a Roma. Tra zucche stregate e balle di fieno, creature mostruose, le 13 attrazioni da paura, le bare del cinema dove scattarsi un selfie sulla Halloween Street accanto ai feretri di It, Frankenstein, Freddy Krueger, Jason (Venerdì 13), Dracula e Ghost Face (Scream), sono tanti i contenuti speciali per le notti più horror dell’anno.

“I Parchi divertimento sono luoghi ideali dove festeggiare Halloween: sicuri per i bambini, divertenti per i ragazzi ed emozionanti per le famiglie che mettono alla prova le proprie paure - spiega Stefano Cigarini, CEO di Cinecittà World – I nostri ospiti troveranno ad attenderli da sabato 28 un vero e proprio mondo delle meraviglie”.

Feste e cene a tema (dal Refettorio Maledetto alla Dark Romantic Dinner), spettacoli dal vivo, concerti e dj set, gli artisti del Circo Bianco pronti a regalare momenti di pura magia: clown, trampolieri, giocolieri, acrobati e fuochisti lasceranno tutti a bocca aperta con il fascino di uno spettacolo senza tempo. Si comincia Sabato 28 Ottobre con l’Halloween Night – Lo Stage delle Meraviglie, con il Circo Bianco, impreziosita dalla première in esclusiva di “Questa cassa non è un albergo”, l’originale docu-serie dedicata a Taffo, l’irriverente agenzia di pompe funebri, in onda il 2 Novembre su Real Time. Appuntamento al Teatro 4 alle ore 18. Il parco esplode di divertimento il 31 Ottobre – La Notte delle streghe. Parco aperto dalle 11, con le 40 attrazioni di Cinecittà World, animazione in Cinecittà Street dalle 16, mentre alle 18.30 ci pensa il rapper e conduttore Don Cash a far ballare tutti con lo stage a cura di Radio Dimensione Suono Roma. Appena cala il sole si scatena la Zombie Walk, con decine di spiriti che infestano il parco.

Per i ragazzi c’è l’Halloween Resurrection: la più grande festa di Halloween dei licei di Roma nel maestoso Teatro 1, con ospite IPork, e per tutti Voglio Tornare negli anni 90, la festa multimediale che rievoca i mitici anni ’90 e fa scatenare tutti sulle note dei grandi successi del tempo. Una notte da ballare con performer e tantissimi effetti speciali. Sabato 4 Novembre gran finale con la Halloween Night 2 – La vendetta con Il Circo Bianco e A rock night with…Valeria Altobelli, la showgirl protagonista di Tale e Quale Show delizierà gli ospiti del Parco con un concerto tutto a tema Halloween e i migliori successi musicali a tema horror. Infine, Roma World, il parco a tema dell’antica Roma, celebra il suo primo Halloween ospitando la fattoria delle zucche: un Halloween Contadino con Cinecittà World e Roma World sono a Roma, Via Irina Alberti snc (GRA Uscita 26 SS Pontina – Uscita Castel Romano).