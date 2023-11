Nasce Cagliari.bet: richiamo alla Sardegna e divertimento

Blù come il mare che la avvolge, rosso come il colore del sole nei fantastici tramonti che è possibile ammirare. Mai due colori hanno rispecchiato in maniera così precisa le caratteristiche di una città. Stiamo parlando di Cagliari e di tutta la Sardegna, dei colori che identificano non solo la città e una Regione ma anche la squadra di calcio. Una squadra che rappresenta un intero popolo e che nella stagione 1969-1970 entrò nella storia del calcio italiano con la vittoria di uno scudetto da leggenda, grazie soprattutto all’apporto di uno dei più grandi campioni di sempre Gigi Riva. E da oggi il Cagliari potrebbe regalare un altro importante scudetto: quello del divertimento legato al gioco sportivo e non solo. Da oggi è infatti online Cagliari.bet, sito di proprietà, creato e gestito dalla società Sogno di Tolosa Ltd, autorizzata dai Monopoli di Stato con licenza GAD-15455. “Siamo davvero felici di essere i primi in Italia a lanciare un prodotto di questo tipo che fa della sicurezza, dell’innovazione, del divertimento e della legalità i propri punti di forza – dichiara Giuseppe Parrelli Shareholder della società Sogno di Tolosa Ltd – e colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff di Sogno di Tolosa Ltd, dalla comunicazione al marketing team, il reparto Tecnico-Informatico sino al reparto Amministrativo per la grande disponibilità e professionalità dimostrata in ogni momento”.