Celebrazioni 4 novembre: le parole di Tagliente

“Per il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, gli insigniti dell’OMRI e i benemeriti dello Sport ricordano la lunga stagione dell’indipendenza del nostro Paese, che si concluse il 4 novembre 1918 al prezzo di un indicibile sacrificio. E in una ricorrenza dal fortissimo significato ideale, la gratitudine e l’ammirazione di noi tutti va alle Forze Armate d’Italia, alle donne e agli uomini che in Patria e all’estero servono lo Stato con dedizione, passione e onore.”

Lo ha detto in vista delle celebrazioni del 4 novembre il Cavaliere di Gran Croce Prefetto Francesco Tagliente, da anni impegnato a promuovere i valori della Repubblica.