Lotto Sport Italia chiude la celebrazione dei 50 anni con gli iconici boots da calcio zhero gravity origins

Trevignano (TV), 26 ottobre 2023 - Lotto Sport Italia, storica azienda dello sport, fondata nel 1973 nel distretto calzaturiero di Montebelluna, cuore dello Sportsystem italiano, presenta l’ultima edizione limitata del 2023, tappa finale del percorso celebrativo dei 50 anni di storia del marchio. Si tratta della rivisitazione dell’iconica Zhero Gravity, pietra miliare delle scarpe da calcio, nata dallo spirito innovativo che ha da sempre contraddistinto i progetti Lotto.

Concepita presso l’headquarter di Montebelluna, Zhero Gravity Origins è il tributo a una sfida straordinaria, vinta con successo 17 anni fa grazie alla passione e all'esperienza di Lotto nella produzione delle migliori scarpe da calcio. Nel 2006, durante i Mondiali di calcio in Germania, Lotto è la prima azienda al mondo a sperimentare una calzatura senza lacci progettata per ottenere una straordinaria vestibilità e un perfetto adattamento alla forma del piede.

L’edizione limitata Zhero Gravity Origins si ispira al modello classico indossato da alcuni dei più grandi calciatori, tra cui Cafu, Julio Cruz, David Pizarro, Mirko Vucinic, Christian Maggio.

La calzatura presenta una tomaia nera lucida caratterizzata da un particolare effetto cangiante, realizzata in microfibra idrorepellente a contrasto con losanga e grafiche stampate in bianco. La tomaia si arricchisce inoltre di dettagli unici. Il logo dorato sul tallone, celebrativo dei 50 anni, la scritta “limited edition” nel lato esterno e la scritta “Genius loci Montebelluna" nella parte interna sono gli elementi narrativi del know-how di Lotto. La suola è in nylon, resistente e leggero mentre all’interno il doppio set di solette rimovibili consente di personalizzare la calzata.

Zhero Gravity Origins è accompagnata da uno speciale packaging celebrativo, custodia ed espositore di un oggetto da collezione di straordinaria bellezza.

L’esclusiva limited edition sarà disponibile presso i rivenditori selezionati Lotto e online su www.lotto.it