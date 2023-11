Brain & Care Sport: secondo congresso sul benessere del cervello e della mente

Sabato 18 novembre a Milano si terrà presso il Centro Congressi F.A.S.T. il “2° Congresso sul benessere del cervello e della mente” promosso Brain&Care. In questa importante occasione il prof. Bonci, accademico e neuroscienziato di fama mondiale e il suo staff presenteranno Brain&Care Sport; questo approccio, grazie all’applicazione della Stimolazione Magnetica Transcranica TMS, si propone come una tecnica non invasivo, indolore riconosciuta da FDA e da EMA, già da tempo utilizzato da importanti Club Sportivi Americani, per il miglioramento delle performance fisiche e mentali degli atleti professionisti. L’ applicazione TMS in ambito sportivo, è riscontrata di grande aiuto per atleti e team di diverse discipline (in sport individuali come il tennis oppure in attività di squadra come basket e pallavolo), e in particolare nel Calcio, nel mantenere una performance sportiva d’eccellenza, supportando le alte prestazioni mentali richieste (come attenzione e memoria) e “bloccando” tutte quelle alterazioni intrusive come ansia da prestazione, alterazione del tono dell’umore, alterazioni del ritmo sonno veglia. Inoltre dati recenti hanno mostrato un’efficacia nell’applicazione di questi protocolli anche nel recupero post infortunio, riducendo i tempi di riabilitazione agendo sui processi mentali post traumatici. In estrema sintesi questo metodo rappresenta in Italia un innovativo e validato “strumento” di grande supporto nel panorama sportivo, nel supportare e affiancare la performance fisico-mentale dell’atleta.