L'Ussi Toscana ribadisce il no a ogni forma di violenza

"Siamo onorati di aver consegnato il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport al Tennis Giotto per quanto costruisce in riferimento a sport e sociale. Il club è stato tra i primi a posizionare una panchina rossa davanti ai campi di gioco per sensibilizzare contro ogni forma di violenza sulle donne e per stimolare una riflessione sui temi delle pari opportunità, dell’uguaglianza e della difesa dei diritti - ha detto Franco Morabito, Presidente Ussi Toscana.



Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport fu consegnato ai vertici del Tennis Giotto da Gaia Simonetti, Segretario Ussi Toscana e mamma Paola, che ha perso la figlia Michela, vittima di femminicidio.



“Costruiamo gentilezza nello sport” è un progetto di spessore nazionale istituito nel marzo 2022 per valorizzare l’impegno costante di sportivi o di società sportive in progetti capaci di veicolari i valori di inclusione, fair play e etica. Questo riconoscimento è stato in precedenza assegnato, tra i vari premiati, al portiere Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham, per aver accolto una famiglia ucraina in fuga dalle atrocità della guerra, a Federica Cappelletti per i progetti condotti attraverso la Fondazione dedicata al marito Paolo Rossi, alla mamma di Davide Astori, all’allenatore del Milan Stefano Pioli, a Claudio Ranieri e Javier Zanetti.