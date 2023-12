Nasce il progetto #NonSoloSport. L'annuncio in una nota: "Il Comitato Italiano Paralimpico - Regione Lazio è entusiasta di presentare il progetto di informazione #NonSoloSport, un invito coinvolgente rivolto ai giovani della regione Lazio a scoprire e abbracciare il mondo dello sport. Il messaggio, autentico e radicato nelle esperienze di tre atleti con disabilità, è stato trasformato in uno spot emozionante che mira a ispirare, informare e motivare il pubblico dei giovani sulle infinite opportunità offerte dallo sport.

Scopo e Obiettivi:

Il progetto si propone di coltivare il desiderio dei giovani con disabilità a impegnarsi attivamente nello sport, superando il paradigma della disabilità come limite e liberando la mente da pregiudizi. Lo spot, frutto delle testimonianze degli atleti coinvolti, incarna l’autenticità e la vera essenza dello sport paralimpico, trasmettendo emozioni e successi che vanno al di là della competizione.

Il Comitato Italiano Paralimpico -Regione Lazio ha scelto di produrre un video accessibile a tutti, coniugando logica ed emozione, diffuso sui canali YouTube e Social. Eventi su tutto il territorio laziale, conferenze a livello politico-istituzionale e scolastica completano gli strumenti impegnati. Il concept #NonSolo Sport invita i giovani a considerare lo sport non solo come agonismo, ma come gioia, condivisione e vita sociale.

Tecnica e Concept:

Lo spot animato è stato prodotto con grande attenzione, adottando la tecnica del disegno frame con commistione di motion graphic. Questa scelta stilistica mira a coinvolgere il pubblico giovane, utilizzando elementi visivi familiari come il fumetto e il cartone animato. L’approccio inclusivo è stato centrale nella produzione, che ha utilizzato la lingua dei segni italiana (LIS), sottotitoli con ottima leggibilità grazie alla font studiata da Casa Editrice Puntidivista, testi animati e doppiaggio per garantire l’accessibilità del video a persone con disabilità sensoriali.

Musica e coinvolgimento:

La colonna sonora originale, influenzata dal target di riferimento, incorpora elementi di musica elettronica e suoni provenienti da diversi sport paralimpici, creando un ritmo dinamico e coinvolgente. Il progetto mira a trasmettere la gioia, la condivisione e la vita sociale attraverso l’attività sportiva, invitando ogni giovane a considerare lo sport come un’esperienza di divertimento e di inclusione.