"Tre amici, un pallone", quanti campioni in posa con il libro! 

Alberto Uncini Manganelli, l'autore del libro "Tre amici, un pallone" (con la prefazione del direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni), devolverà l'intero incasso in beneficenza al progetto Common Goal che vede i calciatori devolvere l'1% del proprio stipendio a favore di organizzazioni benefiche legate al calcio operanti in tutto il mondo.

"Tre amici, un pallone" è una storia di calcio, di amicizia, e sui valori imparati dentro un campo da calcio ma che vivono al di là del campo e che rimangono con noi per sempre, e che ci rendono quello che noi siamo. Tutti i profitti del libro sono donati a “Common Goal” per progetti che supportano lo sviluppo dei bambini attraverso lo sport in comunità’ svantaggiate.

“Siamo quello che siamo anche grazie a quel calcio, a quei giorni, a quelle emozioni. Prima di cercare la vita fuori, l’avevano trovata dentro al campo”. [Ivan Zazzaroni - prefazione]

“Per chi ama lo sport è impossibile non identificarsi ed entusiasmarsi. Bellissima lettura”. [Cafu]

“In questo libro si trovano tutti gli elementi che uniscono tutti quelli che vivono la passione per il calcio”. [Kaka]

