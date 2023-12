Borrometi racconta Don Pino Puglisi

Promosso dall’azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” e dal “Gruppo Sportivo Montespaccato”, si terrà martedì 19 dicembre alle ore 17 presso il Centro “Don Pino Puglisi” in Via Stefano Vaj, 41, un incontro speciale di tutti i ragazzi e giovani della società sportiva con il giornalista e scrittore Paolo Borrometi, che presenterà il suo ultimo libro per ragazzi "Siate rompiscatole" (Mondadori, 2023) dedicato al sacerdote palermitano ucciso dalla mafia esattamente 30 anni fa. Un evento particolarmente significativo, nato per ricordare a bambini e ragazzi del quartiere perché è nato il programma “Talento & Tenacia - crescere nella legalità”, così come le ragioni che hanno portato nel 2018 ad intitolare a Don Pino Puglisi l’impianto di Montespaccato.