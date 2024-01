Il 5 gennaio il presepe vivente a Casal Bertone in Piazza Santa Maria Consolatrice

Sono anni che la comunità cristiana di S. Maria Consolatrice si fa promotrice di questa iniziativa capace di coinvolgere e di interessare il suo territorio. Quest' anno il presepe vivente insieme il sagrato e il cortile della parrocchia con la Piazza di Santa Maria Consolatrice. Molti figuranti con le proprie arti e i propri mestieri. Tutto ben curato da un’ambientazione costruita e arredata cercando di offrire ai visitatori la magia del Natale.

La stalla di Betlemme con l'asiello e il bue, le locande, i pastori con le pecore attorno al fuoco, le oche del Campidoglio ed infine i Re Magi con i cammelli. I costumi sono realizzati da mamme e nonne che hanno confezionato stoffe per bambini, giovani e adulti. La preparazione del presepe vivente coinvolge proprio tutti! Questa iniziativa ormai alla 6° edizione, cerca di promuovere cultura e tradizioni per non far perdere la memoria di quanto ci è stato consegnato.