“Solo Leveling” su Crunchyroll dal 6 gennaio

ROMA - Crunchyroll , in collaborazione con Aniplex, ha lanciato l'attesissimo adattamento anime del sensazionale manhwa coreano, SOLO LEVELING , che ha fatto il suo debutto globale sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll dal 6 gennaio 2024, raggiungendo gli spettatori in 200 territori in tutto il mondo in versione sottotitolata e presto anche in doppiato.

La sinossi dell'anime

Dicono che tutto ciò che non ti uccide ti rende più forte, ma non è questo il caso del cacciatore più debole del mondo, Sung Jinwoo. Dopo essere stato brutalmente massacrato dai mostri in un dungeon di alto livello, Jinwoo è tornato con il Sistema, un programma al quale solo lui può accedere, che gli sta facendo completare i vari portali, colegamento tra il mondo umano e quello dei mostri. Ora, è destinato a scoprire i segreti che si nascondono dietro ai suoi poteri e al dungeon che li ha generati.



SU SOLO LEVELING - La serie anime Solo Leveling è adattata dal web novel coreano più venduto scritto da Chugong, che è stato successivamente adattato in un webtoon e manhwa nel 2018, con illustrazioni di DUBU. Solo Leveling è animato dall'acclamata A-1 Pictures (Sword Art Online), con grafica in movimento di Production I.G (Attack on Titan, PSYCHO-PASS). La serie è diretta da Shunsuke Nakashige (Sword Art Online). Da segnalare nello staff tecnico, la musica di Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) e TOMORROW X TOGETHER (band K-pop), il design dei personaggi di Tomoko Sudo e il design dei mostri di Hirotaka Tokuda.

Asa Suehira, Chief Content Officer di Crunchyroll, ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando: "In Crunchyroll, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per catturare il nostro pubblico con storie accattivanti da tutto il mondo. Solo Leveling è una serie innovativa che ha suscitato l'attenzioen dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di far parte del viaggio per dare vita a questo straordinario manhwa come anime. La nostra collaborazione con Aniplex simboleggia il nostro impegno nel fornire contenuti diversificati e di alta qualità per i nostri spettatori".