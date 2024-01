Scuola Genitori Sportivi, come combattere stress e tensioni

Basta stress, pressioni e tensioni. Niente più genitori ultras o che si sostituiscono agli allenatori o si atteggiano a psicologi e procuratori. Tutti di nuovo tra i banchi, mamme e papà, per imparare a gestire le emozioni, i comportamenti, le parole, quando i propri baby atleti sono in campo.

Tutti a lezione alla Scuola Genitori Sportivi, realtà nata nel 2023 in Brianza che sta spopolando su e giù per la Penisola. “Stiamo ricevendo decine di richieste da Club di tutta Italia – spiega il fondatore Alessandro Crisafulli, giornalista e manager sportivo – veri e propri Sos. C'è estremo bisogno di informare e formare mamme e papà, affinchè evitino tutti quei comportamenti eccessivi, che a volte trascendono nella violenza fisica o psicologica, che danneggiano in primis i loro figli”.

La Scuola promuove iniziative pubbliche, serate formative, indagini, la raccolta di testimonianze di campioni, la condivisione di buone pratiche. Dopo aver già toccato la Brianza, Milano, Varese, Reggio Emilia, Taranto, Caltagirone, nelle prossime settimane raggiungerà Alessandria, Roma, Caserta, Padova.

Tutto è considerato strumento utile: vignette, video virali, audioanalisi, molto efficaci e divertenti, come quelli che delineano la “Squadra degli 11 genitori (anti)sportivi”. Altro passaggio: i genitori compilano anche l'alfabeto della gentilezza, progetto ideato da Gaia Simonetti, declinandolo allo sport e al fair play.

Sul sito www.scuolagenitorisportivi.it tutti i servizi proposti per i Club e le Istituzioni, per una realtà in grande crescita, che ha centrato un problema chiave, e fin qui affrontato solo in modo episodico e parziale, nel mondo del calcio giovanile.