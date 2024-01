Lnd e il Giorno della Memoria

ROMA - La Lega Nazionale Dilettanti in occasione della Giornata Internazionale della Memoria dell’Olocausto , ricorda le vittime della Shoa attraverso diverse iniziative sul territorio nazionale per ribadire l’impegno contro ogni forma di antisemitismo e discriminazione razziale. Il mondo del calcio dilettantistico ha lo scopo fondamentale di formare ed educare le giovani generazioni affinchè non dimentichino le agghiaccianti atrocità che sono state commesse durante il biennio 1943 – 1945. L’ONU, che ha scelto questo giorno per la Memoria, esorta ogni stato a onorare i sei milioni di vittime ebree dell’Olocausto e milioni di altre vittime del nazismo, nonché di tutti coloro che hanno messo a rischio la propria vita in difesa dei perseguitati. Il 27 gennaio del 1945 furono abbattuti e aperti i cancelli di Auschwitz-Birkenau palesando al mondo l’agghiacciante orrore del genocidio nazista, per questa importante Giornata mondiale, i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con l'Area di Responsabilità Sociale LND hanno organizzato diverse iniziative per arrivare al Giorno della Memoria ricordando, a tutti, cosa è stata la Shoah.

Emilia Romagna: il 26 gennaio a Bologna è previsto un itinerario della Memoria attraverso le pietre d’inciampo, questo evento partirà da Piazza Maggiore per arrivare alla stazione ferroviaria centrale.

Lazio: il 26 gennaio a Roma nel contesto del “Rome Videogame Lab” la LND parteciperà all’iniziativa “Tales of the March – Le marce della morte” Prodotto da Daring House in associazione con Studio Deussen e in collaborazione con RAI Cinema, presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone “ - Teatro Studio G. Borgna alle ore 14.30. Saranno presenti: Riccardo Pacifici già Presidente della Comunità Ebraica di Roma e Vice Presidente European Jewish Association, Mario Venezia Presidente Fondazione Shoah, Stefano Casertano regista del corto e Massimiliano Monnanni, advisory Board LND e Presidente della società sportiva Asilo Savoia.



Lombardia: il3 febbraio a Milano si svolgerà una visita guidata al Binario 21 sotterraneo.

Marche: il 24 gennaio presso il campo sportivo di Gabicce Gradara (PE) l’ANED e l’ANPI realizzeranno una mostra dedicata a questa Giornata. All’evento saranno presenti i giovani calciatori Under 15 e 17, i dirigenti del CR Marche, l’Amministrazione Comunale, i responsabili delle Associazioni ANED, ANPI e della Comunità Ebraica. A seguire il 25 gennaio sul campo sportivo di Chiaravalle (AN) gli atleti Under 15 e 17 della società Biagio Nazzaro Chiaravalle assisteranno ad una mostra organizzata da ANED e ANPI. Presenti i dirigenti LND, il vice Sindaco insieme all’ Assessore allo Sport, i responsabili delle Associazioni ANED, ANPI e della Comunità Ebraica, mentre il 26 gennaio ci sarà percorso guidato presso il Parco della Memoria, storica sede della resistenza di Arcevia.

Molise: il 27 gennaio l'iniziativa si svolgerà nel convento S. Bernardino di Agnone luogo in cui furono deportati per lo più persone di etnia Rom

Piemonte Valle d'Aosta: il 3 febbraio presso il Museo del Grande Torino è previsto un momento di riflessione insieme al nipote dell’ex calciatore deportato a Matthausen, Vittorio Staccione (di cui ricorre il centenario dell’esordio con il Torino).

Sardegna: il 2 febbraio: presso la sala polivalente Don Addis si svolgerà un talk che ripercorrerà la storia della Shoah con l’ausilio di testimonianze e video.

Sicilia: il 3 febbraio tanti giovani calciatori assisteranno alla proiezione del video “One life”, un adattamento cinematografico della biografia If It's Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton scritta da Barbara Winton, che narra le vicende di Nicholas Winton, uno dei fautori dell'operazione Kindertransport che salvò circa diecimila bambini ebrei prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, provenienti dalla Germania nazista e dai territori occupati.

Toscana: il 25 gennaio a Firenze in un teatro cittadino, i giovani delle società sportive incontreranno un rappresentante ANED davanti alla mostra sugli sportivi italiani deportati.

Veneto: il 27 gennaio, sempre in collaborazione con ANED, è prevista una visita guidata al campo di concentramento di Verona.