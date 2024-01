La Fondazione Fioravante Polito vicina a Maignan

Durante un allenamento a Castellabate della Polisportiva Santa Maria, la Fondazione Fioravante Polito ha esposto il ritratto di Mike Maignan realizzato dall’artista Fernando Mangone in segno di solidarietà per i cori di razzismo subiti sabato contro l'Udinese. "La Fondazione Fioravante Polito - si legge nella nota - è impegnata nella condanna delle violenze fisiche e verbali, unita nella lotta contro ogni forma di razzismo nello sport. Lo sport deve essere un terreno di inclusione, e condanniamo severamente chi promuove comportamenti discriminatori. Contro il razzismo, per un mondo sportivo aperto a tutti!".