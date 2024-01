Nasce la “Fondazione Maurizio Presti”

Si è tenuto a Milano, presso The Westin Palace, l’evento di presentazione della “Fondazione Maurizio Presti”. Al via la prima operazione in ambito sociale destinata a giovani appartenenti a fasce economiche svantaggiate. La "Fondazione Maurizio Presti" nasce dalla volontà del fondatore, Andrea Presti srl, ed è un ente del “Terzo Settore” che crede nello sport come strumento educativo e di aggregazione. E’ stata costituita con l’obiettivo di aiutare le fasce più deboli della popolazione. La volontà di crearla (il nome è in ricordo di Maurizio, padre dell’atleta Andrea Presti) nasce dalla necessità personale dei membri fondatori di restituire alla comunità quello che hanno ricevuto nell’arco della propria vita e carriera tramite lo sport.

“Vorremmo quindi cercare, in ogni modo, di dare le medesime possibilità a quante più persone presenti sui diversi territori, anche e soprattutto a chi non ne avrebbe i mezzi” ha dichiarato il fondatore e campione di bodybuilding Andrea Presti*. “Con l’obiettivo di avvicinare al mondo sportivo ragazze e ragazzi che si trovano in una situazione economica svantaggiata. Nello specifico riunirà palestre, centri sportivi, ma non solo: tutti i soggetti che condividono la missione statutaria potranno partecipare alla Fondazione e prendere parte ai suoi progetti ed iniziative”.

Con il primo progetto denominato “Palestra: crescita fisica e personale”, la Fondazione metterà a contatto giovani che si trovano in una situazione tale da potersi difficilmente permettere un abbonamento con palestre e centri sportivi. Le strutture, con la propria adesione al progetto, metteranno a disposizione in modo totalmente gratuito, abbonamenti ai propri centri. Durante l’evento milanese anche gli interventi di Paolo Bianchessi (ex judoka di successo ora allenatore), Francesco Tirsi (Ceo della Presti Holding e vicepresidente della Fondazione), Mattia Villardita (autore del libro “Io e Spiderman e vincitore di “Tu Si Que Vales 2022”), Attilio Paolo Buccomino (chirurgo e responsabile dell’area medica del Team Presti), Giampiero Maffi (avvocato penalista) e del binomio Alessandro Marchese-Maurizio Branca (per illustrare il progetto europeo “GOAL-Get Out After Learning”).