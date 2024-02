È stato presentato a Roma il Match del Cuore che si giocherà il 17 febbraio. Ad aprire la conferenza stampa a Palazzo Valentini – presso la Sala Di Liegro - la moderatrice Irene Taurino, seguita dai Saluti Istituzionali dell’ Onorevole Fabrizio Santori, che ha dato il benvenuto ai presenti ringraziando tutti gli Esponenti delle squadre partecipanti al Quadrangolare. Intervenuto successivamente il Presidente della N.I.C.O. Nazionale Italiana Calcio Olimpionici e Campioni dello Sport, Italo Lapenna, che, insieme al campione Ubaldo Righetti, presente in Sala, ha sottolineato il Valore dello Sport nel Sociale, seguito dal presidente della Nazionale Attori 1971, Domenico Fortunato, che ha presentato l’associazione “il mondo di Lalla” al quale verrà devoluto l’intero ricavato della partita. Un’ associazione nata in seguito alla scomparsa di Lavinia una bambina di sette anni, rimasta vittima di un incidente a Monaco di Baviera. A presenziare per quest’ultima, l’avvocato Ludovica Poggi e il dottor Dino Poggi, rispettivamente Zia e nonno della Piccola Lavinia che, insieme al dott.Carlo Flamment, dell’associazione Cucciolo, hanno raccontato il dramma della Famiglia, presentando il progetto relativo alla costruzione di una scuola in Malawi per cinquanta bambini, con una mensa, un presidio medico, un pozzo con serbatoio, un orto, un allevamento e un centro sportivo. . Emozionante anche l’intervento della dottoressa Paola Tosi, presidente della Fidas, che ha avvalorato l’Importanza di donare e donarsi al prossimo. Stesso pensiero per il Colonnello Viti, Comandante dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle e Guardia di Finanza, che ha presentato la sua squadra composta da numerosi sportivi che parteciperanno al Match. A dire la sua l’Ambasciatore Carlo Romeo, Capitano della Nazionale Diplomatici che con grande entusiasmo ha fatto presente i numerosi eventi svolti fin’ora a scopo benefico e sociale.