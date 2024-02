Umbro, 100 anni con i miti dello sport

Uno dei marchi sportivi più conosciuti al mondo taglia il traguardo dei 100 anni. La Umbro lo ha ricordato con una nota: "Il 2024 è per Umbro l’anno del centenario. Il marchio più antico del mondo del calcio, creato nel retrobottega di un pub di una cittadina del Cheshire, sobborgo di Manchester, dai fratelli Harold e Wallace Humphreys, compie 100 anni di vita. Sarà festa in tutto il mondo, anche in Italia Le jersey Umbro sono bramate dai collezionisti e amate in tutto il mondo, non solo calciatori, ma anche personaggi dello spettacolo, influencer e attori. Qualsiasi sia la squadra per cui si faccia il tifo, si fa un’eccezione per le creazioni Umbro, riconoscibili con una sola occhiata anche agli occhi dei non professionisti.

Il legame nostalgico con il passato rivive in ogni collezione che celebra l’heritage del brand che vuole raccontare la propria credibilità sempre, anche mentre corre oltre i cento anni della propria storia.

Diventato iconico nella storia del calcio mondiale, rappresenta una certezza sia per chi il calcio lo pratica e sia per chi semplicemente lo ama. In occasione della celebrazione del centenario, il double diamond si tingerà di rosso e attraverserà i continenti per figurare sulle jersey di tutti gli atleti. Un compleanno da festeggiare in modo speciale per coloro che continuano a scrivere la storia dello sport con lo spirito passionale e autentico che contraddistingue Umbro da sempre.

Gli Humphreys puntarono tutto sulla qualità del prodotto proposto che, dai primi del ‘900 a oggi, non ha mai smesso di tenere alti gli standard che hanno reso i prodotti Umbro tanto popolari e con una domanda costantemente in crescita.

L’altro punto di forza che ha fatto brillare i fratelli Humphreys nel mondo dello sport è aver avuto un’intuizione: portare l’eleganza in campo, un concetto che ha permesso ad Harold e Wallace di anticipare le più moderne strategie di comunicazione e di stile. Forti della convinzione di aver realizzato i migliori kit in circolazione sul mercato, conquistarono subito le squadre inglesi e presto venne apprezzato un dettaglio poco rilevante all’epoca, ma così determinante oggi: coniugare stile e tecnica. Un particolare che li rese precursori in un segmento che il calcio non contemplava affatto, la moda. Sperimentarono stili diversi, osarono con i colori, i tessuti e ancora bottoni, linee, stampe e geometrie viaggiando in terreni ancora inesplorati per l’epoca sul rettangolo verde.

Un approccio che ha consacrato gli Humphreys come i “Dior del football”: furono i primi ad considerare il bello anche sul campo da calcio e a dare il via alle repliche dei kit, così che anche i bambini potessero vestire le divise dei propri beniamini.

La visione pionieristica dei fratelli Harold e Wallace Humphreys continua a vivere ancora oggi con collab prestigiose con i nomi più interessanti nel mondo del fashion e dello streetwear. Della storia centenaria di Umbro, una delle date più importanti resta il 1966: la nazionale inglese vince la sua unica Coppa del Mondo indossando il brand più autorevole del calcio e 15 dei 16 campioni del mondo sono sponsorizzati da Umbro. Da allora nazionali, squadra di club tra le più blasonate al mondo, palloni d’oro: in 100 anni di storia Umbro ha vestito il meglio del calcio mondiale".