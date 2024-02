Uzan & Partners: insieme verso la casa dei sogni

Problemi con la casa da acquistare o qualche dubbio edilizio di troppo? Trovare le migliori soluzioni in ambito edilizio e immobiliare è possibile grazie ad Uzan & Partners, un pool di professionisti accreditati e orientati unicamente ad individuare le migliori soluzioni professionali per il cliente. Uzan & Partners nasce dall’idea del suo fondatore (Uzan Alessandro) di unire più categorie professionali in un unico grande gruppo, per far si che i propri clienti possano rivolgersi contemporaneamente a diversi professionisti per la risoluzione delle proprie problematiche, e per permettere ai propri professionisti associati di creare una rete tale da poter offrire ai propri clienti servizi tempestivi e completi a 360°. Un sistema di collaborazione che costituisce un notevole vantaggio sia in termini di tempo che di spesa economica. Una struttura operativa che si basa e alimenta direttamente sulle capacità e competenze professionali. Con le proprietà immobiliari ci si ritrova spesso a dover far fronte a imprevisti burocratici o legali, o a dover sbrigare delle pratiche che, senza l’aiuto di un professionista competente, sarebbero enormi grattacapi. Uzan & Partners vuole dare una risposta a questa problematica, fornendo a tutti i clienti un supporto completo dal punto di vista tecnico, finanziario e legale. Quando si parla di progettazione e ristrutturazione si va incontro a problemi legati alla difficile burocrazia italiana e alle conseguenti problematiche che ne derivano. Con il problem solving che contraddistingue l’agenzia il cliente non ha incombenze e può trovare la migliore strategia di risoluzione. Svariati i servizi offerti dalla Uzan & Partners: geometra, ristrutturazioni, commercialista, consulente assicurativo, consulente finanziario, notaio, avvocato, successioni. Perché scegliere Uzan & Partners? «In primis per l’empatia che mettiamo a disposizione - spiega il fondatore Alessandro, con alle spalle una lunga esperienza nel settore immobiliare e affini - Mi immedesimo nella persona, non tutti fanno questo. Cerco di capire la problematica e di trovare una soluzione. Non stimolo a spendere e basta. Entro in empatia e trovo una soluzione. Trovo dunque la persona giusta nel mio team per risolvere la questione». L’empatia è fondamentale perché come precisa Uzan, «significa accompagnare emotivamente il cliente durante tutto il percorso. Siamo specializzati nel settore immobiliare ma non siamo un’agenzia immobiliare: a quest’ultima, come anche al privato, offriamo le nostre soluzioni. Copriamo le esigenze a 360 gradi, dal notaio alla consulenza per il mutuo, dalla società di ristrutturazioni all’amministratore di condominio. Dietro a ognuno di questi elementi, tanti dei quali portano spesso con sè procedure burocratiche, c’è il sogno di una casa. Per quanto ciò si possa affrontare con leggerezza, dal momento della ricerca all’ingresso fattivo nella nuova abitazione, le difficoltà che si presentano sono tante e diverse. In questi ultimi anni la nostra concentrazione di forze e skills è andata verso la possibilità di accompagnare il cliente da interlocutore unico. La possibilità di rinvenire all’interno della nostra struttura tutte le competenze e il sostegno necessario sui vari aspetti che si pongono quando si affronta un nuovo ‘capitolo immobiliare’ della propria vita si traduce in diversi vantaggi».