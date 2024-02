Be Comics! 2024: un tuffo nel fantastico mondo della cultura pop

Manca poco alla nuova edizione di Be Comics!, la più acclamata manifestazione dedicata alla cultura pop e geek del nord-est. Sabato 16 e domenica 17 marzo i padiglioni 7 e 78 della Fiera di Padova si riempiranno di appassionati provenienti da tutta Italia - e non solo - per una due giorni in cui sarà possibile esprimere al massimo la propria creatività. L’organizzazione curata da Fandango Club Creators, in partnership con Padova Hall - società che gestisce la Fiera di Padova - è pronta ad accogliere tutti i visitatori in una delle città più affascinanti del Nord d’Italia. I biglietti sono già disponibili ad un prezzo speciale su becomics.it. Il tema del 2024 è “Un tuffo nel mondo del fantastico”: l’eroina Lionesse, ideata dall’artista Mario Alberti appositamente per Be Comics! ormai due anni fa, torna dal viaggio in Oriente compiuto l’anno scorso, dove ha potuto esplorare nuovi universi narrativi, e si riafferma protagonista, ripartendo sulle ali della fantasia nei cieli di Padova. Al centro l’unione delle arti e dei mezzi di espressione, in un perfetto connubio di passioni che uniscono tutte le generazioni, all’insegna dell’immaginazione e dell’evasione dalla quotidianità.

Fulcro dell’evento sarà sicuramente il Be Stage!: host ufficiale Beatrice Lorenzi, nota content creator e autrice. Riconfermato Giovanni Zaccaria - in arte Zeth Castle - ideatore e conduttore di talk e panel legati a comics, manga, cinema e serie TV. Tra i vari ospiti che si alterneranno sul palco di Be Comics! Ivan Bigarella e Alberto Dal Lago, artisti di fama nazionale del mondo del fumetto e Marco Checchetto, vera e propria leggenda del fumetto internazionale, una delle matite più acclamate dell’universo Marvel, autore del Daredevil scelto come logo ufficiale per i sessant’anni del supereroe. Insieme a lui ci saranno Alessandro Starace e Leonardo Berghella, celebri per la serie fantasy Dada Adventure. I due autori saranno anche presenti allo stand di Edizioni BD e J-POP Manga per firmacopie con i lettori più affezionati. In programma anche incontri con Domenico Guastafierro, noto ai più come Cavernadiplatone - uno dei content creator più seguiti ed esperti in tema di manga - e Paolo Marcucci conosciuto come Paolocannone, streamer e giocatore professionista di QLASH. A Be Comics! lo youtuber CiccioGamer89 inaugurerà il suo CiccioBurger Truck Tour. Da creator a imprenditore nel food & beverage, CiccioGamer ha lanciato il suo brand di burger: bun unici e goduriosi con un occhio di riguardo verso una dieta equilibrata. In esclusiva per il pubblico di Padova, oltre al Meet&Greet, lo speciale burger Amatriciano, dai sapori tipicamente romani.

Ma non finisce qui! Quest’anno Be Comics! cala l’asso e presenta un ospite di livello mondiale, per la prima volta in una fiera italiana: direttamente dalla terra del Sol Levante, infatti, un grande esponente dell’animazione giapponese sarà presente in entrambe le giornate di evento, Nobuyoshi Habara. Appassionato di animazione fin dall’adolescenza, ha fondato il club amatoriale Studio MAPLE, dove ha compiuto i primi passi nel settore. Artista eclettico, ha contribuito negli anni a tutti gli step dell’animazione, dai disegni alla produzione, fino a dirigere Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202, film ambientato nell’universo dell’iconico anime degli anni ’70 (La Corazzata Yamato). Oggi è membro di Sunrise Beyond, lo studio che tra i vari progetti vanta l’intramontabile Gundam. Grazie a questa partecipazione, Be Comics! rafforza la propria identità e valore, si distingue e si posiziona inequivocabilmente tra gli eventi di riferimento del settore.

Anche il mondo dei videogiochi negli ultimi anni ha permeato la cultura pop, diventando sempre di più un vero e proprio fenomeno di massa. Ed è per questo che Be Comics! - attenta ai trend più in voga tra le nuove generazioni e volendo offrire al proprio pubblico un contenuto sempre più completo - di anno in anno ha ideato una propria area sempre più grande dedicata al gaming, fino ad arrivare ai 300 mq dell’edizione 2024 colmi di postazioni di gioco con il meglio dei videogiochi del momento. Il Gaming Partner di Be Comics! è QLASH, il famoso team eSport veneto che organizzerà nella Be Comics! Gaming Area tornei di Fortnite, League of Legends e Valorant, oltre ai tanto amati titoli sportivi come EA Sport FC, eFootball e MotoGp: il divertimento è assicurato! Tra i protagonisti della Gaming Area anche Nintendo che, con i suoi acclamati Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlatto e Violetto, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in compagnia del super team Pokémon Millennium, farà divertire a più non posso adulti e bambini. Be Comics!, insomma, sta diventando sempre più Be Comics!... & Games!

A Be Comics! non possono di certo mancare le più importanti accademie per studenti - la Scuola Internazionale di Comics e la Scuola del Fumetto - e soprattutto le principali case editrici, pronte a presentare le ultime novità nell’esclusiva area Be Comics & Manga. Da J-POP Manga a Edizioni BD, fino a BeccoGiallo e Coconino, sarà possibile fare un vero e proprio viaggio all’interno dell’editoria nazionale e internazionale. In programma tantissimi incontri e approfondimenti: Re-Belle Edizioni, casa editrice specializzata in storie con indimenticabili protagoniste, ospiterà Marga Biazzi – in arte Blackbanshee - illustratrice specializzata in arte folkloristica dai tratti distintivi; A.P.O. Authorized Personnel Only, hub artistico indipendente che raccoglie le opere di numerosi artisti con l’obiettivo di riportare l’autore e le sue opere al centro, ha già programmato diversi firmacopie con Marcello Toninelli e Danilo Sbacchi; da segnalare anche la presenza di Salvatore Callerami fumettista autodidatta noto al grande pubblico per la serie “Lui e l'Orso” dove racconta del suo coming out. Tra sue opere si annoverano la collezione dedicata alle SailorBears, la rivisitazione Genderbender dell’iconica serie di Sailor Moon, il fumetto ufficiale di Elettra Lamborghini e “Le Becchine Tubanera”, storia incentrata sul mondo delle Drag Queen. I suoi volumi LGBTQIA+ saranno disponibili a Be Comics! presso lo stand A.P.O. insieme a una selezione di altri titoli arcobaleno. MangaSenpai, infine, da veri esperti in opere dallo spirito giapponese realizzate da artisti italiani ed europei (Euromanga), ha in programma incontri con le mangaka Elisabetta Cifone e Giulia Della Ciana. Immancabile la presenza di Starshop, una vera istituzione che da più di trent’anni diffonde la cultura del fumetto in Italia: in serbo numerose sorprese!

Anche l’Artist Alley torna a Be Comics! con tutti i suoi contenuti e il suo valore. Qui sarà possibile ammirare i lavori di artisti emergenti e autoprodotti che non vedono l’ora di incontrare i visitatori e far conoscere le loro ultime opere. Tra i vari autori ed editori indipendenti saranno presenti Don Alemanno, noto per le sue Pillole di Jenus, Valerio Held, noto disegnatore Disney; Renape, Damix Art, Fededeko, Bonny Zed, Asunicha, Art from Lessia, BobbiChan, Collettivo Ambrose, Officina Meningi, il collettivo Black List - che comprende oltre 50 artisti - e Mila Fois, illustratrice di miti e leggende provenienti da tutto il mondo.

A Be Comics! non possono mancare i cosplay e, come di consueto, ci sarà Epicos, con i suoi professionisti, in qualità di Community Partner. Un intero corner dedicato a meet & greet, shooting e soprattutto all’esclusivo Sos Cosplay, per riparare il costume nel caso accadano piccoli incidenti di percorso. In calendario sul Be Stage! dei momenti davvero imperdibili: sabato 16 marzo si svolgerà la Cosplay Parade, aperta a tutti e con il pubblico come giudice supremo, mentre domenica 17 sarà la volta dell’Epic Cosplay Contest, la gara ufficiale valida per la Cosplay Italian Cup, l’unico campionato nazionale dedicato al cosplay.

L’Oriente avrà un ruolo molto importante nell’edizione 2024 di Be Comics!. La scuola di lingue Il Mulino e l’associazione culturale giapponese Ochacaffè saranno presenti entrambi i giorni sul Be Stage! per rispondere a tutte le domande dei visitatori sul Giappone e sulla Corea del Sud, due tra i paesi che hanno attratto l’interesse di migliaia di giovani negli ultimi anni. Gli ospiti di questi incontri, che vedono DJ Shiru alla conduzione, sono Anna di Persi in Corea e la dottoressa Nishioka, docente di giapponese dell’istituto universitario Ca’ Foscari a Venezia. Il Community Partner K-ble Jungle, inoltre, permetterà a tutti di immergersi nell’affascinante universo del K-pop, il fenomeno musicale che continua a ispirare la Generazione Z. In programma, sabato 16 marzo la selezione per il K-pop Dance Fight Fest, il campionato europeo di danza K-pop, e domenica 17 le esibizioni di crew e solisti pronti a mostrare le loro spettacolari coreografie. Non mancheranno momenti di random dance che coinvolgeranno tutto il pubblico presente rendendolo protagonista.

Anche quest’anno i Partner Editoriali di Be Comics! saranno Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport che seguono l'iniziativa e la promuovono on e off-line e che si confermano come un riferimento per tutte le principali news relative al mondo eSport con le uscite settimanali sui quotidiani cartacei e la sezione online sui siti dedicati a questo mondo. La Radio Ufficiale dell’evento sarà la superstation Radio Piterpan, l’emittente veneta più ascoltata dedicata ai giovani, che con il suo stile è pronta a coinvolgere tutti i visitatori.

Il programma ufficiale è in costante aggiornamento e sarà disponibile nei prossimi giorni su tutte le piattaforme digitali di Be Comics! e su becomics.it. Il conto alla rovescia è partito, l’appuntamento con il mondo nerd è alle porte, agli appassionati non resta che segnare in rosso sul calendario il 16 e 17 marzo. La passione torna protagonista alla Fiera di Padova per due giorni di puro divertimento, meglio affrettarsi ad acquistare i biglietti in prevendita ad un prezzo speciale… sono in quantità limitata!