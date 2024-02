"Imperfetti e felici", la lezione di Claudia Gerini

ROMA - Giovani sempre più fragili, sfiduciati, spesso vittime di se stessi e in molti casi del loro stesso successo che diventa un boomerang, sopraffatti dal niente o dal troppo. Succede nel mondo dello sport come in quello dello spettacolo e nella vita comune. Dopo il Covid i sintomi di depressione e ansia nella popolazione sono quintuplicati; l'Oms segnala un adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni alle prese con un disturbo psicologico. Uno su 10 fa uso di psicofarmaci. "Resistere alla tentazione del falso mito del successo. Occorre un piano strategico nazionale anti fragilità . Un vero patto per l'Italia senza sfumature di carattere politico. Un suicidio ogni dieci ore, siamo arrivati ai dati dei Paesi nordici. Il disagio colpisce in particolare le donne, i giovani e le fasce più fragili della popolazione. Per parlare di futuro bisogna migliorare il presente". Lo ha detto Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, oggi pomeriggio nell'Aula Magna della Luiss, a margine della Lectio Magistralis "Imperfetti & felici" dell'attrice e regista Claudia Gerini, degli interventi della vice presidente della Commissione di vigilanza Rai, Maria Elena Boschi e il generale Francesco Paolo Figliuolo. Per la presidente Maria Elena Boschi "tendere alla perfezione può risultare pericoloso perché avere un obiettivo unico può provocare delusione e sfiducia difficili da affrontare". Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha ammesso: "Io sono un esempio di imperfezione, in Accademia ero sempre punito... Il lockdown è stato uno stravolgimento, ma ci ha anche insegnato che le cose per realizzarle bisogna volerle e noi abbiamo lavorato perché volevamo che i ragazzi tornassero a scuola in presenza. Dobbiamo imparare ad ascoltare i giovani che vivono sotto continua pressione anche per un like. Si deve accettare di non arrivare primi. Accettare l'errore e sorridere, diventando leader di se stessi"