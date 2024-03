Il ricordo della Gentilezza di Astori

La presentazione di un libro che parte da un bambino e che parla di gentilezza sarà anche l'occasione per un ricordo di Davide Astori.

"Cara gentilezza ti scrivo" (Betti Editrice con i Libri di Mompracem), scritto da Gaia Simonetti, giornalista fiorentina, Segretario Ussi Toscana e ambasciatrice di gentilezza raccoglie la lettera di un bambino alla gentilezza, che immagina come una donna con le ali per volare in tutto il mondo.

L'introduzione del volume è di Anna Astori, madre dell'indimenticato capitano viola, che racconta la gentilezza del figlio, che "aveva un sorriso per tutti".

Il libro verrà presentato oggi alle 17.30 alla Libreria Gioberti di Firenze ( via Gioberti). Condurrà i lavori il giornalista Paolo Caselli. Previsti anche gli interventi del giovane rapper di Lucca, Ramadon che ha scritto e musicato una canzone dedicata a Davide Astori e Beatrice d'Onofrio, giovane designer che ha realizzato le illustrazioni del libro.