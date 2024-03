Arriva Gillette Labs, il rasoio che scrive un nuovo capitolo nel mondo della rasatura

Si tratta dell’ultimo capitolo di una storia lunga un secolo, cominciata nei primi anni del ‘900 con l’invenzione e successiva brevettazione del primo rasoio di sicurezza di King Camp Gillette, lasciando il segno nel mondo della rasatura maschile. Un'innovazione che nasce dal contesto socioculturale dell’epoca, in cui le tendenze della barba e della cura del viso stavano cambiando rapidamente e si avvertiva sempre di più il bisogno di ottenere un look pulito, senza recarsi dal barbiere più volte a settimana.

Gillette Labs rappresenta la soluzione concreta da parte del brand a tutto questo, grazie a nuove caratteristiche, tecnologie all’avanguardia e innovazioni che elevano la rasatura da funzionale ad una vera e propria esperienza: si tratta del primo rasoio con una barra integrata ad azione esfoliante, dotata di "smerli" rialzati che, attraverso uno scrub, aiutano a rimuovere e pulire la pelle da detriti e impurità prima del passaggio delle lame. 5 lame in acciaio anti-frizione per una rasatura profonda, facile e veloce per una pelle più fresca dopo la rasatura e un disco flessibile (con tecnologia FlexDisc), che permette di seguire i contorni del viso per un’aderenza superiore ad ogni passata.

Inoltre, anche il design è un elemento che contraddistingue Gillette Labs, a seguito di molteplici studi e prototipi, il manico elegante ed ergonomico è stato progettato per una migliore impugnatura e per durare a lungo, il colore e le linee fanno parte delle innovazioni che rendono questo rasoio Gillette un vero e proprio oggetto di design o di arredamento. Infine, grazie alla nuova base magnetica, Gillette Labs resta in posizione verticale, asciugandosi più rapidamente, pronto per essere utilizzato per la prossima esperienza di rasatura quotidiana.