Mole Cup, 8.000 studenti in campo a Torino

Grande attesa per la Mole Cup. Oltre 8.000 studenti degli istituti superiori della città di Torino saranno impegnati nel torneo che coinvolge ben 12 scuole del capoluogo piemontese. L’evento avrà inizio domenica 10 marzo, Cus di Torino (via Milano, 63 Grugliasco TO), per poi proseguire in sfide a gironi ed eliminatorie in cui saranno impegnate 4 squadre fino ad inizio maggio. Successivamente, le prime 4 squadre dei rispettivi gironi e le 2 migliori seconde avranno accesso ai quarti di finale, a cui seguiranno semifinali secche e finali con primo e secondo posto. Una sfida lunga, competitiva e appassionante che porterà la squadra vincitrice ad affrontare i campioni della David Cup a Firenze per essere proclamata campione d’Italia delle scuole superiori.

Lo sponsor tecnico dell'evento sarà Umbro Italia, che ha annunciato il ritorno sul campo per il primo appuntamento del 2024 supportando i giovani calciatori, uno dei segmenti a cui il brand tiene di più. “La Mole Cup è il primo evento sportivo in Italia espressamente rivolto alle scuole superiori, un segmento, quello dei giovani, a cui teniamo moltissimo”. Così Luigi Boccia, Sports Marketing Manager di Umbro Italia, racconta della nuova partnership stretta con l’organizzazione della Mole Cup, e prosegue: “La nostra azione di posizionamento mira in modo particolare ai giovani, siamo molto felici quindi di supportare un evento prestigioso e rinomato come Mole Cup che si fonda su valori etici e inclusivi, fondamentali per lo sport”. Boccia infine dichiara: “Attraverso la promozione di occasioni in cui lo sport coinvolge i ragazzi, puntiamo ad ampliare le nostre partnership sul territorio nazionale”. Ma non solo. Pietro Bausardo, Head of Marketing di Mole Cup, racconta qualche novità nell’edizione 2024: “Oltre agli studenti impegnati nella competizione, anche i tifosi potranno partecipare alle attività e avere la possibilità di vincere premi individuali e collettivi. Abbiamo introdotto un’ulteriore elemento per coinvolgere gli appassionati di calcio. Bausardo aggiunge: “Anche quest’anno sono tanti i licei e gli istituti superiori coinvolti nel format nato nel 2017, abbiamo raggiunto 16 scuole aumentando del 21% il nostro pubblico. Mole Cup è un brand ormai affermato su Torino, e in forte espansione e vogliamo oltrepassare i confini piemontesi, abbiamo già intrapreso un accordo con Firenze ma vogliamo portare la formula nelle cinque città più importanti in Italia. E siamo davvero onorati di poter avere un brand storico e iconico come Umbro a sostenere i nostri ragazzi, non vedono l’ora di indossare le divise”. Tra gli istituti coinvolti spiccano il D’Azeglio (dal quale è nata la Juventus F.c. grazie ad alcuni studenti), il Cattaneo, l’Alfieri e il Galileo Ferraris, lo Spinelli, il Gobetti e il Gioberti. Oltre a prestigiose scuole private tra cui il Sant’Anna (attuale campione della Mole Cup 2023), il Valsalice, il Vittoria, il Sociale e il Convitto. Un cammino avvincente che decreterà la squadra vincitrice domenica 2 giugno....