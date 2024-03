Rating di legalità, a Lottomatica il punteggio massimo dell’AGCM

A tal proposito, il consiglio di amministrazione dell’azienda ha deciso, già a febbraio 2023, l’adesione al codice etico di Confcommercio e al relativo accordo quadro per la legalità e la sicurezza concluso da quest’ultima con il Ministero dell’Interno.

Inoltre, l’Autorità Antitrust ha premiato Lottomatica per l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge. E, ancora, per l’adozione di un modello organizzativo di prevenzione e contrasto della corruzione e di un’apposita struttura, la direzione Internal Audit & GRC - Anti-Bribery & Corruption, chiamata a espletare il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili alle imprese contenute nel decreto legislativo numero 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di enti e società. In quest’ottica, rileva anche che Lottomatica abbia ottenuto una serie di certificazioni, come ad esempio quella prevista dalla norma UNI ISO 37001 per i sistemi di gestione anticorruzione.

Un risultato, il conseguimento con il punteggio massimo del rating AGCM, che conferma l’impegno di Lottomatica sul fronte della lotta all’illegalità, in linea d’altronde con la natura di concessionario dello Stato nel settore del gioco pubblico che caratterizza l’azienda. In questo senso, infatti, la legalità – intesa come tutela dei cittadini, presidio sul territorio e responsabilità – costituisce la bussola fondamentale che orienta tutte le scelte del gruppo.