"Il Giurista entra in campo”, alla Luiss sale in cattedra Guglielmo Stendardo

L’8 marzo 2024, presso L’Università Luiss Guido Carli, si è tenuta la quarta lezione del corso “Il Giurista entra in campo” a cura dell’Avv. Guglielmo Stendardo.

Dopo i chiarissimi interventi del Presidente LEGA SERIE B Avv. Mauro Balata e del Presidente della Ternana Calcio Dott. Nicola Guida sul Sistema calcio e sulle prospettive di crescita del Movimento ed una interessante comparazione con lo Sport negli Emirati Arabi ed in Arabia, a cura del Dott. Leo Cisotta (General Manager Italiacamp EMEA), è stata l’occasione per presentare l'Associazione MTA - More Than Athletes, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a ridefinire la percezione sociale degli atleti.

L’Associazione, nata dalle esperienze personali dei fondatori e dalla loro comune esperienza di dual career grazie al Luiss Sport Program dell’A.S. Luiss, si occupa di orientare e supportare gli atleti offrendo l’accesso ad opportunità di formazione accademica, professionale ed un ponte con il mondo del lavoro, sfruttando e valorizzando le competenze soft che come atleti hanno acquisito.

Durante la lezione è stata ufficializzato l’accordo con il primo club italiano a sostenere e supportare con decisione l’Associazione: la Ternana Calcio s.p.a. del Presidente Guida, esempio di realtà sostenibile del nostro Paese e first mover in questo campo.

Il club, con la sua lunga storia e il decisivo impegno nel sociale, si è distinta ancora una volta per essere all'avanguardia nel riconoscere l'importanza di andare oltre i risultati sul campo, avendo a cuore lo sviluppo personale degli atleti, anche nel momento in cui inevitabilmente non realizzano il proprio sogno e devono abbandonare il club.

La Ternana è di fatto la prima società ad occuparsi di tutti gli atleti che hanno fatto parte del settore giovanile del club e che non continuano il loro percorso, per qualunque motivo. Agli atleti svincolati o che comunque lasciano il club sarà proposto di aderire ad MTA, potendo beneficiare di tutte le opportunità previste.

Tra i players coinvolti nell’Ecosistema realizzato da MTA, spiccano istituzioni educative ed altre organizzazioni di primo livello come A.S. LUISS, Italiacamp, Elis, Randstad e College Life Italia, oltre a professionalità interne del mondo HR e non solo.

L'impegno comune è quello di continuare a costruire una rete associativa sempre più numerosa e solida che supporti ed orienti gli atleti, con opportunità di primo livello per ogni target, dalla formazione scolastica accademica e professionale alle opportunità di carriera, valorizzando le inclinazioni, passioni ed interessi degli atleti.

La serata si è conclusa con un forte senso di ottimismo e un chiaro messaggio: grandi realtà si uniscono ponendo le basi per un progetto di sostenibilità sociale ad alto impatto, in cui gli atleti siano supportati dai club non solo quando contribuiscono ai risultati sportivi ma anche e soprattutto, a prescindere dagli stessi.