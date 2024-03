Napoli Legends, altra evento di beneficenza

"Andare oltre il tempo e oltre i propri limiti per dare una mano a chi è stato più sfortunato e affronta ogni giorno una partita difficile da vincere, è qualcosa per cui vale sempre la pena scendere in campo."

Così il gruppo delle Napoli Legends ha lanciato l’evento organizzato dalla Fondazione "Alis per il Sociale” e si è posto l'obiettivo di sostenere ben 45 Fondazioni benefiche presenti. Tante le leggende del Napoli che hanno preso parte all'iniziativa, da Fabio Cannavaro a Stefan Schwoch a grandi dell'epopea maradoniana come Alessandro Renica in versione capitano e Ciccio Romano ma anche Raffaele Di Fusco, Ivan Rizzardi, Giovanni Bia fino a grandi campioni più recenti come Fabiano Santacroce e Christian Maggio