MAK presenta STURM per i suv di grandi dimensioni

In Italia a partire dal 01 ottobre 2015 possono essere vendute solo ruote omologate provviste di codice NAD o ECE ben visibile sulla ruota. Ogni ruota che non presenta le suddette specifiche è da considerarsi non conforme in quanto non approvata per la sicurezza dell’utente finale.

Nel caso di ruote omologate NAD, è obbligatoria la consegna da parte dell’installatore:

• del certificato di omologazione NAD e correlata Lista Applicazioni (o Fitment List);

• del Certificato di Conformità (COC);

• della dichiarazione di corretta installazione;

Inoltre, nel caso in cui non fosse presente la misura da equipaggiare, si rende necessario l’aggiornamento rilasciato dalla motorizzazione o dall’agenzia competente, della carta di circolazione con l’indicazione del sistema ruota.

Nel caso di ruote omologate ECE, è prevista la consegna da parte dell’installatore:

• del certificato di omologazione ECE e correlata Lista Applicazioni (o Fitment List);

La dichiarazione di corretta installazione non è obbligatoria in quanto le ruote, per essere omologate ECE, devono avere le stesse caratteristiche delle ruote originali. Pertanto, è necessario avere la misura già a libretto in quanto tale omologazione non consente l’aggiunta di ulteriori misure alla carta di circolazione.